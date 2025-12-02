دومین گردهمایی طلاب بسیج شهرداری تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین گردهمایی طلاب و روحانیون بسیج شهرداری تهران با عنوان «بصیرت یاران شهر» به همت حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج شهرداری تهران در سالن همایش ایوان ری برگزار شد.

در این مراسم، محمدمهدی حسن‌زاده مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، جمعی از طلاب، روحانیون، فرهیختگان، مدیران شهرداری و بسیجیان حضور داشتند.

در این برنامه، حجت‌الاسلام نعمت‌الله صابری‌نیا، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج شهرداری تهران با اشاره به جایگاه اثرگذار روحانیون در مجموعه‌های شهری و جهادی، گفت: بسیجیان قادرند اتفاقاتی را رقم بزنند که دشمن خواب آن را نمی‌بیند.

وی تأکید کرد: نقش روحانیون در ایجاد یک انقلاب معنوی و روحی روانی در میان کارکنان و خانواده‌های بسیجی بر کسی پوشیده نیست و این جریان عظیم می‌تواند پایه‌های تحول فرهنگی در شهرداری تهران را تقویت کند.

صابری‌نیا افزود: روحانیون بسیج شهرداری تهران باید با تولید محتوای معنوی، گفت‌وگوهای چهره‌به‌چهره و ارتباط مستمر، دل‌ها را به معنویت، اخلاق و سبک زندگی انقلابی نزدیک‌تر کنند تا بسیجیان شهرداری و خانواده‌های آنان با معنویت گره بخورند و در مسیر جهاد، امید و خدمت به مردم قرار گیرند.

وی تأکید کرد که این سرمایه‌سازی معنوی، زیربنای حرکت‌های بزرگ فرهنگی و مدیریتی در حوزه‌های مختلف شهرداری خواهد بود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج شهرداری تهران همچنین با تأکید بر لزوم توجه جدی به منویات مقام معظم رهبری، گفت: تبیین حکیمانه بیانات رهبری برای کارکنان، مسیری روشن و هدفمند پیش روی سازمان قرار می‌دهد و موجب می‌شود نیروهای بسیجی در برابر جنگ روایت‌ها مصون بمانند.

وی در پایان تاکید کرد: روحانیون خدوم انقلاب می‌بایست رهنمودهای رهبری را برای مردم تبیین نمایند تا ضمن تقویت روحیه جهادی، عملکرد جامعه نیز در مسیر گفتمان انقلاب اسلامی ارتقا یابد.