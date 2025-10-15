زارع: بوشهر نقش مهمی در واردات کالاهای اساسی به کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان تأکید کرد که هدف اصلی مدیران باید خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای جلب رضایت آنان باشد.

وی با اشاره به اهمیت رضایتمندی مردم در دولت وفاق ملی، خواستار استفاده از همه ظرفیت‌ها برای بهبود خدمات عمومی و اصلاح فرآیندهای اداری شد تا اعتماد و رضایت مردم از دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.

زارع تأمین معیشت مردم را مهم‌ترین اولویت دولت دانست و بیان کرد: استان‌های مرزی مانند بوشهر می‌توانند با نقش‌آفرینی در واردات کالاهای اساسی، در این مسیر مؤثر باشند.

وی همچنین اجرای «برنامه مدیریت محله‌محور» را از سیاست‌های کلیدی دولت در تقویت مشارکت مردمی معرفی کرد و از دستگاه‌های استان خواست در اجرای این طرح همکاری جدی داشته باشند.

به گفته استاندار بوشهر، تحقق عدالت نیازمند رسیدگی به مطالبات همه اقشار جامعه و رعایت انصاف در تصمیم‌گیری‌هاست.

وی تأکید کرد: توسعه و پیشرفت بوشهر زمانی محقق می‌شود که مردم و نخبگان با همدلی و همکاری در اجرای برنامه‌های استان مشارکت کنند.

زارع در پایان از مدیران و دلسوزان استان خواست با وجود محدودیت‌های منابعی مانند آب، برق و گاز، با انسجام و تلاش مشترک، مسیر پیشرفت بوشهر را هموار کنند و زندگی بهتری برای مردم فهیم استان فراهم آورند.