مدیرکل اجتماعی استانداری بوشهر: نیازهای کودکان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح یکشنبه در بازدید از مرکز نگهداری کودکان بهزیستی بوشهر با اشاره به اهمیت جایگاه کودک اظهار کرد: کودکان سرمایههای ارزشمند جامعه ما هستند و فراهم کردن محیطی امن، شاد و امیدبخش برای آنها وظیفهای انسانی و اجتماعی است که ما در هفته ملی کودک در سطح استان بیش از پیش به نیازهای روحی، آموزشی و اجتماعی این کودکان توجه شد.
زهرا اکبری افزود: دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با همکاری نهادهای حمایتی و خیرین، برنامههای مستمری را برای ارتقای کیفیت زندگی کودکان دنبال میکند و ایجاد پیوند میان دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد و مراکز نگهداری کودکان از اولویتهای ما در این حوزه است.
اکبری تاکید کرد: بازدید منظم از مراکز نگهداری کودکان، بخشی از مجموعه برنامههای دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر است، که با هدف ترویج فرهنگ حمایت از کودکان و ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی انجام میشود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر به همراه جمعی از مسئولان و کارشناسان حوزه اجتماعی از مرکز نگهداری کودکان بهزیستی بوشهر بازدید کرد.
در این بازدید، جشنی کوچک و صمیمی با حضور کودکان، مربیان و تعدادی از خیرین برگزار شد که حال و هوایی شاد و پرنشاط در مرکز ایجاد کرد.
کودکان با شور و لبخند از مهمانان استقبال کردند و لحظاتی سرشار از مهربانی و همدلی رقم خورد.
نظر شما