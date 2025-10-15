مزرعه ماینر در نخل تقی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستورات دادستان شهرستان و اقدام قاطع نیروی انتظامی و اداره برق شهرستان عسلویه با توجه به ناترازی برق در سطح کشور و بهویژه استان بوشهر که منجر به محدودیتهایی در تأمین برق در فصل تابستان برای شهروندان شده است و با عنایت به تشکیل کارگروه مبارزه با برقهای غیرمجاز و استفادهکنندگان از دستگاههای استخراج رمزارز (ماینر) در دفتر دادستان محترم شهرستان عسلویه، طرح جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در سطح شهرستان عسلویه اجرا شد.
در همین راستا و در مدت چند ماهه اخیر تعداد قریب به ۶۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف شهرستان کشف و ضبط شدهاند.
در آخرین مورد کشفشده که بزرگترین مزرعه استخراج رمزارز در منطقه نیز محسوب میشود، با حضور میدانی دادستان شهرستان عسلویه از یک منزل مسکونی در شهر نخل تقی تعداد ۲۱ دستگاه ماینر کشف گردید که مصرف برق آنها معادل مصرف ۵۰ واحد مسکونی برآورد شده است.
شایان ذکر است که این کشفیات با اقدام قاطع فرماندهی انتظامی شهرستان و سازمان اطلاعات سپاه شهرستان عسلویه صورت گرفته است.
این فعالیتها علاوه بر ایجاد فشار بر شبکه برق، موجب اختلال در تأمین انرژی برای شهروندان و آسیب به زیرساختهای عمومی شدهاند.
همچنین از همشهریان درخواست میشود در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیتهای مشابه، گزارشات خود را به ۱۱۰ و سامانه برق من اعلام کنند.
