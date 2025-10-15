  1. بین الملل
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸

موعد بازگشایی گذرگاه رفح اعلام شد

رسانه های رژیم صهیونیستی به موعد بازگشایی گذرگاه رفح اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که گذرگاه رفح فردا بازگشایی خواهد شد.

از سوی دیگر یک منبع دیپلماتیک نیز گفت که گذرگاه رفح قرار است که از روز پنجشنیه با نظارت هیئت پشتیبانی مرزی اتحادیه اروپا بازگشایی شود.

به گفته این منبع، این گذرگاه برای تردد افرد و وسایل نقیله بازخواهد بود.

این منبع تأکید کرده است که بازگشایی گذرگاه شامل عبور افراد و وسایل نقلیه خواهد بود. هم‌زمان، ۲ منبع دیگر نیز به خبرگزاری رویترز تأیید کرده‌اند که گذرگاه رفح از فردا فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

