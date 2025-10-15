موعد بازگشایی گذرگاه رفح اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که گذرگاه رفح فردا بازگشایی خواهد شد.

از سوی دیگر یک منبع دیپلماتیک نیز گفت که گذرگاه رفح قرار است که از روز پنجشنیه با نظارت هیئت پشتیبانی مرزی اتحادیه اروپا بازگشایی شود.

به گفته این منبع، این گذرگاه برای تردد افرد و وسایل نقیله بازخواهد بود.

این منبع تأکید کرده است که بازگشایی گذرگاه شامل عبور افراد و وسایل نقلیه خواهد بود. هم‌زمان، ۲ منبع دیگر نیز به خبرگزاری رویترز تأیید کرده‌اند که گذرگاه رفح از فردا فعالیت خود را از سر می‌گیرد.