نحوه اداره گذرگاه رفح از زبان رسانه صهیونیستی

یک شبکه صهیونیستی در گزارشی به نحوه اداره گذرگاه رفح بعد از تکمیل عقب نشینی نظامیان صهیونیست از منطقه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه صهیونیستی آی ۲۴ نیوز مدعی شد که افسر بلندپایه وابسته به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به نام احمد حموده به عنوان مسئول اداره گذرگاه رفح از سمت فلسطین تعیین شده است.

بر اساس این گزارش قرار است تعدادی از نیروهای پلیس فلسطین که در مصر آموزش دیده‌اند نیز در اداره این گذرگاه مشارکت داشته باشند.

شبکه مذکور ادامه داد که با این اقدام، کنترل گذرگاه رفح به دست تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد افتاد.

قرار است گذرگاه رفح بر اساس توافق آتش بس به دست آمده میان حماس و رژیم صهیونیستی باز شود. بسته شدن مکرر گذرگاه رفح به عنوان شریان حیاتی نوار غزه طی ۲ سال گذشته باعث به وجود آمدن مشکلات فراوانی برای ساکنان این باریکه شده است.

