افشای مراحل اجرای طرح صلح ترامپ برای غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، این شبکه از دستیابی به سندی تفصیلی درباره مراحل اجرای طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف جنگ در نوار غزه خبر داد؛ طرحی که واشنگتن آن را محور آتش‌بس و تبادل اسرا معرفی می‌کند.

مطابق این سند، جنگ ظرف ۷۲ ساعت و پس از آن که رژیم اسرائیل و جنبش حماس هر دو با آن موافقت کنند، متوقف خواهد شد.

بر اساس جزئیات منتشرشده، پس از اعلام آتش‌بس، ورود فوری کمک‌های بشردوستانه و اجرای بندهای توافق ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ آغاز می‌شود.

در ادامه، با آغاز خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از اطراف نوار غزه، حماس باید اطلاعات مربوط به اسرای صهیونیست را در اختیار کشورهای میانجی قرار دهد.

این سند همچنین تصریح می‌کند که تمامی اسیران صهیونیست زنده در اختیار گروه‌های فلسطینی حداکثر ظرف ۷۲ ساعت تحویل داده خواهند شد.

بر اساس سند مذکور، سازوکار تبادل اطلاعات درباره اسیران صهیونیست بین حماس و رژیم اسرائیل از طریق میانجی‌ها و صلیب سرخ تشکیل می شود.

طبق این طرح، یک هیئت مصری به گذرگاه عوفر که اسرا در آنجا گرد آورده می‌شوند اعزام می‌شود تا درباره اسامی که قرار است آزاد شوند، راستی آزمایی کند.

براساس این طرح، روزانه حداقل ۶۰۰ کامیون بلافاصله پس از امضای توافق وارد غزه می‌شوند، به طوری که کامیون‌ها شامل کمک‌های بشردوستانه، کالا برای بخش خصوصی و ۵۰ کامیون سوخت و گاز خواهد بود.

این طرح همچنین اعلام می کند که شمار تعداد کامیون‌ها که به وارد نوار غزه می‌شوند، نباید کمتر از ۴۲۰۰ کامیون در هفته نباشد.

براساس این سند که الجزیره فاش کرده است، نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های دیگر وظیفه دریافت و توزیع کمک‌ها را بر عهده خواهند داشت.

این سند می افزاید: آزادی حرکت کامیون‌ها از شمال و جنوب [غزه] از طریق خیابان‌های الرشید و صلاح‌الدین تضمین می‌شود.

براساس این سند، «اولویت ورود در دوره نخست توافق آتش بس با مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و کلیه اقلام مربوط به اسکان خواهد بود.»

طبق جزییات این سند، اصلاح خطوط آب و فاضلاب و ترمیم بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها و جاده‌ها آغاز می شود.

جزییات این سند می‌افزاید: گذرگاه رفح در هر دو جهت طبق توافق ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ فعال‌ خواهد شد.

براساس جزییات این سند، هماهنگی‌ها برای راه‌اندازی دوباره نیروگاه برق و یافتن سازوکاری برای تأمین سوخت آن آغاز می شود.

در جزییات این سند آمده است: برپایی اردوگاه‌ها در نوار غزه برای اسکان آوارگان و تأمین مایحتاج زندگی آن‌ها گسترش می‌یابد.

طبق این سند، تجهیزات لازم برای آواربرداری وارد غزه می شود.

جزییات این سند می‌افزاید که یک کمیته اتاق عملیات با حضور مصر، قطر، ترکیه، ایالات متحده، رژیم اسرائیل و حماس برای پیگیری توافق تشکیل می شود.

در این طرح همچنین از حماس خواسته هایی مطرح شده است؛ از جمله اینکه برای حل هرگونه مشکل در روند تحویل اسرا با اتاق عملیات و به ویژه سهیل الهندی مسائل را پیگیری کند. همچنین حماس با اتاق عملیات و سهیل الهندی ارتباط داشته باشد تا زمان تحویل را مشخص کند.

براساس این سند، از حماس خواسته شده که همه اسیران زنده صهیونیست را در هر ساعت از روز یکشنبه تا ساعت 6 صبح روز دوشنبه و نیز جسد کشته‌شدگان را به هر میزانی که می‌تواند، در این مدت تحویل دهد.

همچنین از حماس خواسته شده که روند تحویل اجساد و نیز اسیران صهیونیست را بدون هرگونه مراسم جشن یا پوشش رسانه‌ای انجام دهد.