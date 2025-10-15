  1. بین الملل
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۷:۱۳

نقض آتش‌بس غزه ادامه دارد؛ تل‌آویو میزان کمک‌های انسانی را نصف کرد

نقض آتش‌بس غزه ادامه دارد؛ تل‌آویو میزان کمک‌های انسانی را نصف کرد

رژیم صهیونیستی که به بهانه‌های مختلف به دنبال نقض مفاد آتش بس است علاوه بر تداوم حمله به غیرنظامیان فلسطینی در غزه میزان کمک‌های انسانی ارسالی به این باریکه را به نصف رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، هنوز چند روز از اجرای رسمی آتش بس غزه نمی‌گذرد که رژیم صهیونیستی در زمینه‌های مختلف مفاد این آتش بس را نقض کرده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، رژیم صهیونیستی به سازمان ملل اعلام کرده اجازه ورود تنها نیمی از کمک‌های توافق شده به نوار غزه را می‌دهد. بدین ترتیب از امروز چهارشنبه تنها ۳۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به جای ۶۰۰ کامیون توافق شده، وارد نوار غزه می‌شوند.

همچنین گزارش شده که نتانیاهو به نظامیان صهیونیست دستور داده گذرگاه رفح را طی امروز باز نکنند. این اقدامات تل آویو به بهانه‌های مختلف از جمله روند تحویل گرفتن اجساد اسرای صهیونیست صورت می‌گیرد.

علاوه بر این بر خلاف مفاد آتش بس مبنی بر توقف کامل جنگ، طی روزهای گذشته حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه ادامه داشته و چندین شهید و زخمی برجای گذاشته است.

