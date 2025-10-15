القسام: بیرون کشیدن اجساد اسرای صهیونیست به تجهیزات ویژه نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، گردان‌های عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که به تعهدات خود در خصوص تحویل اجساد اسرای صهیونیست عمل کرده است.

گردان‌های القسام با تاکید بر اینکه مقاومت به آنچه بر سر آن توافق شده بود عمل کرد، افزود: مقاومت تمام اسرای زنده صهیونیست و اجسادی را که در اختیار دارد، تحویل داده است.

القسام همچنین اعلام کرد که بیرون کشیدن اجساد باقی مانده از زیر آوارها به تلاش‌های فراوان و تجهیزات ویژه نیاز دارد و ما برای مختومه کردن این پرونده تلاش خواهیم کرد.

روزنامه تایمز آو رژیم اسرائیل پیش از این به نقل از منابع خود مدعی شد که جنبش حماس به میانجی گران ابلاغ کرده است تصمیم دارد اجساد چهار اسیر صهیونیست دیگر را امروز چهارشنبه به تل آویو تحویل دهد.

بر اساس این گزارش، با تحویل دادن اجساد این اسرای صهیونیست، تعداد اجساد تحویل داده شده به ۱۲ مورد می‌رسد.

بر اساس توافق آتش بس باید اجساد ۲۸ اسیر صهیونیست به طرف اسرائیلی تحویل داده شود. روز گذشته چهار جسد دیگر به صلیب سرخ تحویل داده شد.

این در حالی است که پیدا کردن اجساد اسرای صهیونیست از زیر آوار بعد از گذشت ۲ سال از جنگ غزه یک چالش بزرگ به شمار می‌رود به همین علت تحلیلگران معتقدند که رژیم صهیونیستی از این بهانه برای محدود کردن ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه سو استفاده می‌کند.