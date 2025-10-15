به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره با اشاره به آزادی اسرای فلسطینی پس از توافق آتش بس در غزه و تبادل اسرا بین گروه‌های مقاومت و رژیم صهیونیستی به معرفی مهم‌ترین اسرای فلسطینی پرداخت که آزاد شدند.

بر اساس اعلام هیئت امور اسرا و آزادگان، باشگاه اسیر فلسطینی و دفتر اطلاع‌رسانی اسرا، یک لیست شامل ۲۵۰ اسیر است که از این تعداد، ۱۹۲ اسیر به حبس ابد محکوم بوده‌اند، ۲۵ نفر دارای احکام سنگین بودند و ۳۲ نفر احکام بازداشت اداری داشتند. همچنین ۱۷۱۸ اسیر از نوار غزه که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسارت گرفته شده‌اند نیز آزاد شدند.

بر اساس فهرست ۲۵۰ نفره، ۱۵۷ نفر از اسرای آزاد شده به جنبش آزادی‌بخش ملی فلسطین «فتح»، ۶۵ نفر به جنبش حماس، ۱۶ نفر به جنبش جهاد اسلامی، ۱۱ نفر به جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و یک اسیر به جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین وابسته هستند.

اسرایی که بیشترین مدت محکومیت را داشته و در روند تبادل اسرا آزاد شدند، شامل افراد زیر هستند:

نصری عاید حسین عاصی از اردوگاه شعفاط در شهر قدس. وی ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۴ بازداشت شد و به ۱۸ بار حبس ابد و ۷۰ سال محکوم شده است. او عضو جنبش حماس است.

محمد جمال محمد عقل از شهر جنین در شمال کرانه باختری. وی ۲ دسامبر ۲۰۰۲ بازداشت شد و به ۱۷ بار حبس ابد محکوم شده و به جنبش فتح تعلق دارد.

احمد عادل جابر سعاده از شهرک الطور در قدس که در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۰۳ بازداشت شده و به ۱۳ بار حبس ابد محکوم شده و عضو جنبش حماس است.

عماد صلاح عبدالفتاح قواسمی از شهر الخلیل، که در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۴ بازداشت شده و به ۱۶ بار حبس ابد محکوم شده است. وی از مبارزان جنبش حماس بوده است.

محمد کامل خلیل عمران از شهرک دورا در جنوب شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری که از اول دسامبر ۲۰۰۲ بازداشت شده و ۱۳ بار به حبس ابد محکوم شده و به جنبش جهاد اسلامی تعلق دارد.

ریاض دخل‌الله احمد العمور از شهرک تقوع در جنوب شهر بیت لحم در جنوب کرانه باختری که در ۷ مه ۲۰۰۵ بازداشت شده و به ۱۱ بار حبس ابد محکوم شده و عضو جنبش فتح است.

ماجد اسماعیل محمد مصری از اردوگاه بلاطه در شهر نابلس در شمال کرانه باختری که از ۳۰ نوامبر ۲۰۰۲ بازداشت شده و ۱۰ بار به حبس ابد محکوم شده و عضو جنبش فتح است.

عزالدین خالد حسین الحمامره از شهرک حوسان در غرب شهر بیت لحم. وی ۷ مارس ۲۰۰۴ بازداشت شده و به ۹ بار حبس ابد محکوم شده و عضو جنبش فتح است.

ایاد محمد احمد ابوالرب از شهرک جلبون در استان جنین که از ۲۴ نوامبر ۲۰۰۵ بازداشت شده و به ۸ بار حبس ابد محکوم شده و عضو جنبش جهاد اسلامی است.

حمزه عمر عبدالفتاح المشارحه از شهرک بیت فجار در جنوب شهر بیت لحم. وی در ۱۳ آوریل ۲۰۰۲ بازداشت شده و به ۶ بار حبس ابد و ۲۰ سال زندان محکوم شده و عضو جنبش فتح است.

ادیب احمد عبدالله ابوالرب از اردوگاه نور شمس در شهر طولکرم که در ۱۲ نوامبر ۲۰۰۲ بازداشت شده و به ۶ بار حبس ابد محکوم شده و عضو جنبش فتح است.

نادر صالح ممدوح صدقه از شهر نابلس که از ۱۷ اوت ۲۰۰۴ بازداشت شده و به ۶ بار حبس ابد محکوم شده و عضو جبهه مردمی برای آزادی فلسطین است.

منیر عبدالله مرعی مرعی از شهرک بیتا در جنوب شهر نابلس که از ۲ آوریل ۲۰۰۳ بازداشت شده و به ۵ بار حبس ابد محکوم شده و عضو جنبش حماس است.

محمود باسم محمود ابوجنید از اردوگاه بلاطه در شرق شهر نابلس. وی در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۳ به اسارت صهیونیست‌ها در آمده و به ۵ بار حبس ابد محکوم شد. او عضو جنبش فتح است.

عساف حافظ حسین زهران از استان طولکرم که در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۵ بازداشت شده و به ۵ بار حبس ابد و ۲۰ سال محکوم شده و عضو جنبش فتح است.