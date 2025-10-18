رژیم صهیونیستی جنازه یک اسیر دیگر خود را تحویل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جسد یکی از اسیران این رژیم در غزه را تحویل گرفته و آن را برای شناسایی به مرکز پزشکی قانونی منتقل کرده است. به این ترتیب تعداد کل اجساد اسرائیلی تحویل گرفته شده به ۱۱ نفر از مجموع ۲۸ کشته افزایش یافت.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز تأیید کرد که اسرائیل جسد یکی از اسرای خود در نوار غزه را از صلیب سرخ تحویل گرفته است.
جنبش حماس دیروز در بیانیهای اعلام کرد که در چارچوب توافق تبادل اسرا، گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی جسد یکی از اسرای اشغالگر را که امروز در نوار غزه کشف شده است، ساعت ۱۱ شب به وقت غزه تحویل خواهد داد.
جنبش حماس اعلام کرده است که با وجود حجم گسترده حملات رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته، کشف و شناسایی جنازه اسرای صهیونیست در غزه زمان بر است و به محض کشف جنازههای افراد بیشتر آنها را تحویل خواهد داد، اما رژیم صهیونیستی تلاش دارد این جنبش را به کارشکنی در روند تحویل جنازه اسرای اسرائیلی متهم کند.
آژانس رسانهای رژیم صهیونیستی ساعات پایانی شب به نقل از مقر خانوادههای اسرا تأیید کرد که اسیری که جسدش شب گذشته بازگردانده شد، «الیاهو مرگلیت» نام دارد.
