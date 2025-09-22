به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، سردار علی مقواساز رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح با تبریک هفته دفاع مقدس و حماسه آفرینی ها و رشادت های رزمندگان و ایثارگران در هشت سال جنگ تحمیلی گفت: بسیار خوشحالیم که امروزه با نسلی مواجه هستیم که در امتداد همان نسل و همان گفتمان که هشت سال جنگ تحمیلی را اداره کردیم، قرار دارند. این موجبات رشد فزاینده استعدادها و آینده سازان ایرانی اسلامی در همه زمینه هاست. ما در جنگ ۱۲ روزه هم دیدیم که این نیروی عظیم ملت ایران بود که ما را در تقابل با جبهه کفر و استکبار جهانی پیروز کرد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علی الخصوص شهدای سازمان بسیج مستضعفین افزود: بنیاد فرهنگی روایت فتح بنا به رسالت و ماموریت ذاتی خود با انجمن ها و گروه های تخصصی خود در هفته دفاع مقدس برنامه هایی را تدارک دیده که با یاری خدا و همت جمعی هنرمندان متعهد و ارزشی اجرا خواهد شد.

سردار مقواساز همچنین بیان کرد: برگزاری مسابقه کتابخوانی و پویش سراسری خط امین ۲ با پنج کتاب «روح الله»، «گنجینه بی پایان»، «خاکسپاری دوم بانوی مرگ»، «بیست سال و سه روز» و «پس از دیوار»، اجرای نمایش های رادیویی، برگزاری رویداد «شب های سینما، روایت» ویژه تجلیل از مفاخر سینمای دفاع مقدس در موزه سینما، اجرای نمایشگاه عکس ویژه دفاع مقدس، رونمایی از پرتال جدید بنیاد فرهنگی روایت فتح و سایت های چند انجمن و گروه بنیاد، برگزاری پاتوق رواق با محوریت مستندهای روایت فتح، پخش مستندهای روایت فتح از شبکه های صداوسیما، تعامل مستمر و خدمات رسانی شهرک سینمایی دفاع مقدس با اهالی سینما، رونمایی از چند مستند جدید و منتشر نشده، افتتاح حیاط خانه هنر شهید آوینی، رونمایی از پنج کتاب جدید در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مراحل تولیدی و اجرایی چهار پروژه سینمایی با موضوع دفاع مقدس در ۴ استان کشور، برگزاری کارگاه های هنرهای تجسمی روایت یاران در ۱۶ استان کشور و تجلیل و تکریم از بزرگان هنر و ادبیات دفاع مقدس در پنج شب از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس ۱۴۰۴ بنیاد فرهنگی روایت فتح است.

مقواساز همچنین بازدید از شهرک سینمای دفاع مقدس را در هفته دفاع مقدس برای عموم مردم آزاد اعلام کرد و گفت: شهرک سینمایی دفاع مقدس به دلیل وجود لوکیشن های فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی از جذابیت ها و ظرفیت های خاصی برخوردار است و تاکنون به جز فیلمسازان و عوامل تهیه و تولید فیلم درهای آن برای عموم مردم و جامعه بسته بوده است. ما در این هفته برای نخستین بار قصد داریم تا شرایطی را فراهم آوریم که مردم و خانواده ها به صورت رایگان از این شهرک بازدید کنند. شماره تماس ۰۹۱۰۰۰۲۲۳۴۲ برای هماهنگی امور مربوط به بازدید محدود در هفته دفاع مقدس پاسخگوی علاقه‌مندان خواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که سه جشنواره فیلم، هنر و تئاتر مقاومت نیز در آینده ای نزدیک با انتشار فراخوان، فعالیت ها و ستادهای اجرایی خود را برپا کنند.