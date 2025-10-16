به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای با استناد به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان و صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به احتمال جاری شدن سیلاب، روان‌آب و طغیان رودخانه‌های فصلی هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، با نفوذ و تقویت سامانه ناپایدار جوی از بعدازظهر پنجشنبه ۲۴ تا شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، احتمال وقوع سیلاب در مناطق مختلف استان وجود دارد.

از تمامی شهروندان و هموطنان عزیز درخواست شده است که برای پیشگیری از هرگونه خسارت و حوادث ناگوار، از تردد، توقف، اسکان و برپایی چادرهای مسافرتی در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تأسیسات آبی و کانال‌های آبرسانی خودداری کنند.