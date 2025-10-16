  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۴

آب منطقه‌ای گیلان درباره احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها هشدار داد

رشت- شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به احتمال جاری شدن سیلاب، روان‌آب و طغیان رودخانه‌های فصلی در پی نفوذ سامانه ناپایدار جوی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان با انتشار اطلاعیه‌ای با استناد به پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان و صدور هشدار سطح نارنجی، نسبت به احتمال جاری شدن سیلاب، روان‌آب و طغیان رودخانه‌های فصلی هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، با نفوذ و تقویت سامانه ناپایدار جوی از بعدازظهر پنجشنبه ۲۴ تا شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴، احتمال وقوع سیلاب در مناطق مختلف استان وجود دارد.

از تمامی شهروندان و هموطنان عزیز درخواست شده است که برای پیشگیری از هرگونه خسارت و حوادث ناگوار، از تردد، توقف، اسکان و برپایی چادرهای مسافرتی در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، تأسیسات آبی و کانال‌های آبرسانی خودداری کنند.

