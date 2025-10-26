حسینی: آزادسازی بیش از ۲ هکتار از بستر زرینه ‌رود در میاندوآب

صالح حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای صیانت از بستر و حریم رودخانهها و احقاق حقوق عامه، بیش از دو هکتار از بستر رودخانه زرینهرود در شهرستان میاندوآب آزادسازی و به وضعیت اولیه بازگردانده شد.
وی ادامه داد: در راستای حفظ و صیانت از حدود بستر و حریم رودخانه زرینهرود و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، عملیات بازگشایی و آزادسازی بیش از دو هکتار از بستر این رودخانه در محدوده قرورن شهرستان میاندوآب انجام شد.
حسینی افزود: این اقدام با دستور مقام قضائی و با همکاری نیروهای انتظامی، مدیریت منابع آب و واحد گشت و بازرسی صورت گرفت.
مدیر منابع آب شهرستانهای میاندوآب، چهاربرچ و باروق با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از تجاوز به بستر و حریم رودخانهها خاطرنشان کرد: صیانت از رودخانهها و احقاق حقوق عمومی از اولویتهای اصلی مدیریت منابع آب است و اینگونه اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.
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