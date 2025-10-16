  1. اقتصاد
هشدار نارنجی درپی بارش‌های شدید گیلان؛ احتمال وقوع سیلاب و رانش زمین

کارشناس هواشناسی با اشاره به هشدار نارنجی بارش‌های شدید در گیلان، گفت: باتوجه‌به پیش‌بینی بارش‌های شدید در گیلان احتمال وقوع آب‌گرفتگی، سیلاب، رانش زمین و ریزش سنگ دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به هشدار نارنجی بارش‌های شدید در گیلان، اظهار کرد: امروز (پنجشنبه، ۲۴ مهر) هوا در مناطقی از خراسان رضوی شامل صالح‌آباد، کلات، سرخس، تایباد، سبزوار، خواف، مشهد، تربت‌جام و گناباد آلوده است و شهروندان باید از حضور در فضای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت، از ماسک استفاده کنند.

وی افزود: این شرایط جوی حداقل تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت و وضعیت کیفیت هوا در تهران نیز در حال حاضر ۹۳ است.

اصغری با اشاره به صدور هشدار نارنجی برای گیلان تصریح کرد: هشدار پیش‌بینی شده برای بارش‌های شدید در این استان پررنگ شد و اکنون به وضعیت نارنجی ارتقایافته است.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان و مسافران در مناطق سیاهکل، آستارا، انزلی، صومعه‌سرا، فومن، لاهیجان و لنگرود باید آماده مواجهه با آب‌گرفتگی، سیلاب، رانش زمین و ریزش سنگ باشند و بااحتیاط کامل در تردد باشند تا مشکلی ایجاد نشود.

