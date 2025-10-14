هشدار هواشناسی درباره فعالیت دو سامانه بارشی و دریایی در کشور

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت جوی کشور را تشریح کرد. وی گفت: امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر)، در استان‌های ساحلی خزر بارش و رعد و برق رخ خواهد داد و از روز چهارشنبه (۲۳ مهر) تا روز جمعه (۲۵ مهر) نیز در گیلان، مازندران و اردبیل در برخی ساعات شاهد بارندگی و رعد و برق خواهیم بود.

وی افزود: طی سه روز آینده، در ساعات بعدازظهر جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان رشد ابر، رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی سایر مناطق کشور گفت: روز سه‌شنبه در برخی نقاط شمال غرب، غرب، جنوب غرب، نواحی مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: امروز در نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ خواهد داد و در شرق کشور، به ویژه منطقه زابل، وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران اظهار کرد: آسمان تهران امروز صاف است و در برخی ساعات وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک رخ می‌دهد. حداقل دما ۲۰ و حداکثر دما ۲۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی یادآور شد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد نسبی افزایش می‌یابد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه با پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری، در برخی ساعات غبار محلی رقیق و کاهش نسبی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

این گزارش حاکی است سازمان هواشناسی امروز اعلام کرد بررسی نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری نشان می‌دهد امروز در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی ابرناکی، بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

از فردا (چهارشنبه) تا شنبه هفته آینده نیز در مناطقی از شرق اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز غربی ابرناکی، بارش باران و گاهی آذرخش پیش‌بینی شده است. در دیگر مناطق کشور جو آرام و پایداری حاکم خواهد بود.

طی پنج روز آینده در شمال‌شرق و برخی نواحی شرق ایران وزش باد شدید و احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد. همچنین امروز شرق دریای خزر و روز چهارشنبه غرب این دریا و خلیج‌فارس مواج خواهند بود.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار دریایی از فعالیت دو سامانه جوی در آب‌های شمالی و جنوبی کشور خبر داد که موجب افزایش سرعت باد و ارتفاع امواج می‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان، سامانه اول تا بعدازظهر امروز (سه‌شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۴) مناطق ساحلی و دور از ساحل استان مازندران در دریای خزر را دربرمی‌گیرد. در این بازه، سرعت وزش باد بین ۲۸ تا ۳۴ نات و ارتفاع امواج در مناطق ساحلی ۱.۵ تا ۲ متر و در نواحی دور از ساحل بیش از ۲ متر پیش‌بینی شده است.

اثرات این سامانه شامل خطر غرق شدن شناگران، آسیب به قفس‌ها و تورهای صیادی، خسارت به قایق‌ها و شناورهای کوچک و تأسیسات دریایی است. در این شرایط توصیه شده از هرگونه شنا، تردد قایق‌های سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر و فعالیت‌های شیلاتی و پشتیبانی صنایع فراساحل خودداری شود.

سامانه دوم نیز از ظهر سه‌شنبه تا فردا (چهارشنبه، ۲۳ مهر) مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و بوشهر در خلیج‌فارس را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این بازه زمانی، سرعت باد حدود ۲۸ نات و ارتفاع امواج تا ۱.۸ متر پیش‌بینی می‌شود.

این شرایط می‌تواند خطر غرق شدن شناگران و غواصان، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در فعالیت‌های تفریحی و تردد شناورهای سبک، نیمه‌سنگین و مسافربری و همچنین اختلال در فعالیت سکوهای نفتی را در پی داشته باشد.

سازمان هواشناسی از تمامی فعالان دریایی، شیلاتی و نفتی خواسته است ضمن خودداری از هرگونه فعالیت دریایی، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی اتخاذ و در حالت آماده‌باش کامل باشند.