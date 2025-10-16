دریافت 8 MB کد خبر 6624029 https://mehrnews.com/x39jSh ۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵ کد خبر 6624029 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵ امروز سامانه بارشی در گیلان، مازندران و اردبیل فعال است طبق پیش بینی سازمان هواشناسی امروز سامانه بارشی در گیلان، مازندران و اردبیل فعال است. کپی شد مطالب مرتبط گیلان در مسیر بارشهای شدید؛ هشدار نارنجی هواشناسی فعال شد داداشی: وزش باد و نفوذ گردوغبار در خراسان شمالی پیشبینی میشود پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز پنج شنبه ۲۴ مهر آب منطقهای گیلان درباره احتمال سیلابی شدن رودخانهها هشدار داد پیشبینی هواشناسی ۲۴ مهر؛ رگبار باران و وزش باد شدید در راه است برچسبها سازمان هواشناسی سامانه بارشی افزایش دما کاهش دما
