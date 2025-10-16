دریافت 8 MB
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

امروز سامانه بارشی در گیلان، مازندران و اردبیل فعال است

طبق پیش بینی سازمان هواشناسی امروز سامانه بارشی در گیلان، مازندران و اردبیل فعال است.

