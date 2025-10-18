به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسهای صبح امروز با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در دبستان پسرانه شهدای هفتم تیر منطقه ۱۴ شهر تهران برگزار شد.
در این مراسم که به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد؛ وزیر آموزش و پرورش ضمن بازدید از امکانات ورزشی و دانش آموزان ورزشکار شهر تهران، با معلمان این مدرسه هم گفتگو کرد
وزیر آموزش و پرورش در آئین افتتاح المپیاد ورزشی درون مدرسهای گفت: تربیت بدنی و سلامت نقش مهمی در ایجاد شادابی و امید در مدارس داشته و موقعیت مناسبی برای رشد دانش آموزان عزیز ماست. ورزش در ساحتهای تربیتی یکی از مهمترین ساحتهای تربیتی به لحاظ اثرگذاری است. اگر بدن و روح سالمی نداشته باشیم قطعاً نمیتوانیم در ساحتهای دیگر تربیتی حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه امروز ورزش یکی از اصلیترین ابزار رسیدن به اهداف تربیتی است؛ گفت: نقش تربیت بدنی در تقویت هویت ملی و دینی غیر قابل کتمان است و جوانان و نوجوانانی که از دل رویدادهای تربیتی ورزشی برخواسته اند مایه افتخار ما در سطح دنیا هستند.
وی با بیان اینکه در حوزه عدالت یکی از مهمترین بخشها، امکانات ورزشی است؛ گفت: در حوزه زیرساختها و ابزارهای ورزشی اعم از زمین چمن مصنوعی استخر و زمین والیبال و بسکتبال، اقدامات خوبی صورت گرفته است و باید ادامه پیدا کند؛ ۲۸۶۳ پروژه ورزشی در مدارس افتتاح شده است. در حوزه نرم و برنامهریزی ورزشی هم این المپیاد ورزشی درون مدرسهای، اثر مطلوبی در رشد فعالیتهای ورزشی در مدارس دارد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه موظفیم امکان رشد دانش آموزان و استعدادیابی آنان برای ساخت آینده ورزشیشان را فراهم کنیم گفت: هر دانش آموز باید یک مهارت ورزشی داشته باشد. این مأموریت مربیان تربیت بدنی در سال جدید است که علاقه و استعداد دانش آموز را کشف کنند و پرورش این استعداد را به صورت مستمر پیگیری نمایند. تشکیل پرونده ورزشی و سلامتی برای هر دانش آموز باید توسط مربیان و معلمان تشکیل شود تا به کمک والدین، مهارت هر دانش آموز تقویت شود.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ما با استفاده از ورزش و نرمش صبحگاهی موج سلامتی را میتوانیم در جامعه ایجاد کنیم و عشق به وطن را در دل دانش آموزان جاری کنیم. مراسم صبحگاهی بهترین زمان برای اجرای نرمش صبحگاهی همراه با شنیدن نواها و آهنگهای ملی و دینی است. معاونین و همکاران، پیگیری کنند که هیچ مدرسهای بدون نرمش و مراسم صبحگاهی فعالیت روزانه خود را شروع نکند.
