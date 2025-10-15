۷۳۰۰ پروژه آموزشی برای تحقق عدالت آموزشی؛ ۲۴۰۰ پروژه افتتاح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با حضور در برنامه صف اول با موضوع عدالت آموزشی با مشارکت مردمی در خصوص عدالت آموزشی گفت: عدالت یکی از ضروریات جامعه است و عدالت آموزشی از مهم‌ترین ابعاد عدالت است. خدا را شاکرم که در دولت فعلی عدالت آموزشی مورد توجه جدی قرار گرفته است. این دولت و توجهش به عدالت آموزشی را نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی می‌دانند.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و و شهادت سردار کاظمی گفت: رئیس جمهور در همان زمان که من درگیر شهادت برادرم و مراسم تدفین او بودم با من تماس گرفتند و ضمن عرض تسلیت از من خواستند یک جلسه فوری با حضور معاونان آموزش و پرورش داشته باشند. یعنی مهم‌ترین مسئله بعد از جنگ برای رئیس جمهور آموزش و پرورش بود.

کاظمی با بیان اینکه دولت به دنبال کیفیت و عدالت در آموزش و پرورش است؛ گفت: ما در زمینه عدالت به دنبال این هستیم که این عدالت آموزشی را مردم پایه کنیم و نه دولت پایه. اگر بتوانیم زمینه حضور مردم را در افزایش عدالت آموزشی فراهم کنیم؛ به راحتی می‌توانیم ارتقای چشمگیری در شاخص‌های عدالت آموزشی ایجاد کنیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: نگاه ما به عدالت آموزشی باید مبتنی بر شرایط آینده باشد.

آینده هوشمند، آینده الکترونیکی با ابعاد گسترده فناوری است و عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که این ابعاد در نظر گرفت در نظر گرفته شود.

کاظمی با تاکید بر لزوم ساخت سریع پروژه‌های آموزشی گفت: در نظر داریم که ۷۳۰۰ مدرسه را در سال‌های آینده بسازیم که ساخت آن‌ها بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. همچنین ۲۴۰۷ هفته گذشته پروژه به صورت همزمان افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه مدارس کانکسی و کلاس‌های کانکسی ۲ مقوله جدا از هم هستند گفت: در درجه اول ما تلاش کردیم همه مدارس کانکسی بالای ۱۰ نفر را به مدارس آجری تبدیل کنیم. در این مرحله ۲۰۰۰ مدرسه کانکسی بالای ۱۰ نفر جای خود را به مدارس نوساز دادند. بنیاد مستضعفان هم هزار مدرسه کانکسی را به عهده گرفته است و در مرحله دوم به مدارس کانکسی کوچک‌تر و سپس به کلاس‌های کانکسی توجه خواهیم داشت.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه خیرین مدرسه‌ساز ظرفیت عظیمی برای سرعت در نوسازی مدارس هستند؛ گفت: تنها یک خیر مدرسه ساز یعنی حاج اکبر ابراهیمی ساخت ۴۸۰ مدرسه را به عهده گرفته است. خیرین تاکنون بیش از ۱۸.۶ همت برای مدرسه‌سازی تأمین کردند. خیرین تنها مدرسه نمی‌سازند بلکه فرهنگ کشور را هم می‌سازند و عمل صالح آنها منشأ خیر و برکت خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم توسعه آموزش مبتنی بر هوش مصنوعی گفت: چند فاز برای توسعه هوش مصنوعی طراحی کردیم و ۱۰۰ هزار معلم در تابستان سال جاری برای آموزش هوش مصنوعی دوره دیده‌اند. مدارس نوساز زیادی هم بر پایه استفاده از ابزارهای آموزشی نوین و مجهز به نرم افزارها و سخت افزارها در حال تکمیل هستند. البته بسیاری از مدارس فعلی هم هوشمند شده‌اند و خوشبختانه هوشمندسازی مدارس در حال انجام است.

وی با اعلام این خبر که سامانه‌ای برای ثبت وضعیت هوشمندی مدرسه طراحی شده است گفت: به تازگی این سامانه در اختیار مدیران قرار گرفته است تا مدیران گزارش دهند که مدارس چه وضعیتی دارند تا ما بتوانیم خلاهای موجود را با بهترین امکانات موجود برطرف کنیم. البته در حال توانمندسازی هرچه بیشتر معلمان هم هستیم تا آنان بتوانند در مدارس فعلی هم با امکانات خود وضعیت بهتری را در خصوص آموزش هوشمند فراهم کنند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ضرورت کمک مردم برای هوشمندسازی و نوسازی مدارس وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اعتبارات دولتی برای هوشمندسازی همه مدارس کافی نیست گفت: در این راستا نیازمند کمک ویژه مردم, نهادها و گروه‌ها در قالب ردیف بودجه مسئولیت اجتماعی هستیم.

وی با اشاره به برپایی مدرسه تلویزیونی برای تحقق هرچه بیشتر عدالت آموزشی گفت: برای تمامی مقاطع تحصیلی در مدرسه تلویزیونی برنامه‌های متعددی ساختیم. مدرسه تلویزیونی که با همکاری صدا و سیما ایجاد شده است یکی از ابزارهای نوین برای توسعه عدالت آموزشی است.

وی با اشاره به تغییر نظام آموزشی از کتاب محوری به برنامه محوری گفت: با همت همکارانم در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، خوشبختانه کلاس‌ها کتاب‌های پایه اول ابتدایی ترمیم و به صورت آزمایشی در دو مدرسه در حال تدریس است. اگر اعتبار کتب به خوبی بررسی شد در سال تحصیلی آینده برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی کل کشور ارائه خواهد شد و برای سایر پایه‌ها هم به تدریج اصلاح ادامه خواهد یافت.

کاظمی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم حجم کتاب‌ها کاهش یابد و متناسب با نیازهای دانش آموزان هر پایه تحصیلی مطالب مفید در کتب درسی گنجانده شود. وی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم فعالیت‌های دانش آموزی مبتنی بر فناوری‌های نوظهور باشد گفت: حتی فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی از جمله این فعالیت‌هاست که با هدف تقویت هویت ملی صورت می‌گیرد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در ایام جنگ ۱۲ روزه اخیر هم فرهنگیان و دانش آموزان جلوه‌های ارزنده‌ای ایجاد کردند. حضور مردم در این نبرد قهرمانانه و ولایتمداری آنان را دیدیم. تلاش می‌کنیم این ابعاد و این جلوه‌های شکوهمند مردمی را در کتب درسی بیاوریم. جلوه‌هایی از این نبرد قهرمانانه در کتب دوره ابتدایی متوسطه اول و متوسطه دوم آورده شده است.

وی در خصوص دغدغه‌ها و مشکلات معلمان خرید خدماتی و حق التدریس گفت: من نماینده همه معلمانم و به دنبال حل مشکلات آنان در سازمان‌ها و دولت هستم. باید کاری کنیم که جایگاه معلمان بالاترین جایگاه را در فضای عمومی کشور داشته باشد. باید نیازهایی که دارم تأمین شود و خوشحالم که کشور به این سمت می‌رود که نیازهای آنان تعمیر شود. تنها لازم است که معلمان بیشتر صبوری کنند. واقعاً باید از معلمان خرید خدماتی تشکر کنم.

کاظمی با بیان اینکه می‌خواهم از سه گروه تقدیر ویژه‌ای داشته باشم خاطر نشان کرد: از معلمان به جهت همه زحماتی که برای آینده سازان ایران اسلامی دارند، از مدیران مدارس که نقش مهمی در راهبری نظام آموزش و پرورش دارد و از جامعه خیران که نقش مؤثری در توسعه عدالت آموزشی دارند تشکر ویژه‌ای دارم. البته اولین کاری که توانستم انجام دهم این بود که عمده این معلمان خرید خدماتی حق و تدریسی شدم تا به صورت مستقیم حقوق بگیر وزارت آموزش و پرورش باشند. جدا برای ما فرقی بین معلمان حق التدریسی با معلمان رسمی نیست. تلاش کردیم حقوق و مزایای این دو دسته از معلمان یکسان باشد.

وزیر آموزش و پرورش اشاره داشت: در آزمون‌های استخدامی معلمان هم امتیاز خیلی خوبی برای معلمان حق التدریسی در نظر گرفتیم و شرط سنی را برای این دسته از معلمان افزایش دادیم تا بتوانیم بسیاری از آنها را استخدام کنیم. ۴ هزار نفر از این معلمان استخدام شدند و حدود ۲۰ هزار نفر مانده‌ام که تلاش می‌کنیم آنان را هم به قرارداد کار معین تبدیل کنیم.

