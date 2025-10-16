  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۹

الهی‌راد: ۴۶۴ قلم کالای ضروری بین نیازمندان خراسان شمالی اهدا شد

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ۴۶۴ قلم کالای ضروری به ارزش ۳۶ میلیارد بین نیازمندان خراسان شمالی اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر مجید الهی‌راد صبح پنج شنبه در مراسم توزیع ۴۰۶۴ سری لوازم خانگی بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی اظهار کرد: کمیته امداد تنها به تأمین معیشت خانواده‌ها محدود نمی‌شود و توجه ویژه‌ای به حوزه‌های فرهنگی و آموزشی دارد.

وی با اشاره به موفقیت ۳۱ نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی که امسال در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شده‌اند، تصریح کرد: این افراد به زودی در کسوت معلمی به جامعه دانش‌آموزی استان خدمت خواهند کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) همچنین درباره سامانه امداد هوشمند افزود: مددجویان می‌توانند درخواست‌های خود را به صورت برخط ثبت کنند و پس از بررسی‌های میدانی، نیازهای آنان در اولویت قرار گیرد.

الهی راد گفت: تاکنون ۴۶۴ قلم کالای ضروری به ارزش ۳۶ میلیارد تومان بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

الهی راد در پایان گفت: از ابتدای سال، با همکاری خیرین، نزدیک به ۲۰۰ قلم کالا به خانواده‌ها اهدا شده است.

