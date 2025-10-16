به گزارش خبرنگار مهر مجید الهی‌راد صبح پنج شنبه در مراسم توزیع ۴۰۶۴ سری لوازم خانگی بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی اظهار کرد: کمیته امداد تنها به تأمین معیشت خانواده‌ها محدود نمی‌شود و توجه ویژه‌ای به حوزه‌های فرهنگی و آموزشی دارد.

وی با اشاره به موفقیت ۳۱ نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی که امسال در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شده‌اند، تصریح کرد: این افراد به زودی در کسوت معلمی به جامعه دانش‌آموزی استان خدمت خواهند کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) همچنین درباره سامانه امداد هوشمند افزود: مددجویان می‌توانند درخواست‌های خود را به صورت برخط ثبت کنند و پس از بررسی‌های میدانی، نیازهای آنان در اولویت قرار گیرد.

الهی راد گفت: تاکنون ۴۶۴ قلم کالای ضروری به ارزش ۳۶ میلیارد تومان بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

الهی راد در پایان گفت: از ابتدای سال، با همکاری خیرین، نزدیک به ۲۰۰ قلم کالا به خانواده‌ها اهدا شده است.