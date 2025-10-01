مجید الهی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این میزان صدقه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد رشد داشته است.

وی افزود: رشد پرداخت صدقه نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی و همراهی همیشگی مردم خیر و مؤمن خراسان شمالی در کمک به نیازمندان است.

الهی‌راد با قدردانی از مردم خیر و نیکوکار استان ادامه داد: صدقات جمع‌آوری شده برای رفع مشکلات معیشتی نیازمندان، درمان بیماران، تأمین جهیزیه نوعروسان و حمایت از ایتام و خانواده‌های بی‌بضاعت هزینه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی کرد: نیکوکاران می‌توانند برای سهولت در پرداخت، با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۳۳۳۳۵۸ نسبت به دریافت صندوق صدقه الکترونیکی اقدام کرده و صدقات خود را در کوتاه‌ترین زمان و به آسانی برای یاری نیازمندان پرداخت کنند.