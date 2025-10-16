«مظفری» هنرمندی متبحر و صاحب صدایی جادویی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رسول موسوی نژادیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از مرحوم سعید مظفری به عنوان صداپیشه ای بی نظیر و متبحر و با صدایی جادوییی یاد کرد و غروب این ستاره پرفروغ آسمان هنر هفتم را به خانواده وی و جامعه فرهنگ و هنر استان سمنان به ویژه شهرستان شاهرود تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان در پی درگذشت مرحوم مظفری، هنرمند شاهرودی به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

بار دیگر ستاره‌ای پرفروغ در آسمان هنر هفتم کشور غروب کرد و صداپیشه‌ای بی نظیر و متبحر، علاقمندان پر شور و پر احساس دنیای صدا و تصویر را برای همیشه تنها گذاشت، جان بخشی توانا که سِحر صدای گرم و دلنشینش بر قامت شخصیت‌های مطرح آثار سینمایی و تلویزیونی نشست و دریچه‌ای نوین به دنیای پر هیاهوی تصویر را پیش روی مخاطبین فارسی زبان همیشه مشتاق گشود.

مرحوم سعید مظفری که تلاش بیش از شصت سال ایشان در عرصه دوبله و مدیریت دوبلاژ در صدها پروژه سینمایی و تلویزیونی به یادگار مانده است یکی از ده‌ها چهره هنرمندی است که از این کهن دیار پای به عرصه هنر کشور نهاد و بیش از شش دهه هنرمندی بی نظیرش آنچنان کرد که تأثیر این حضور، تا سال‌ها در ذهن مخاطبین و بر پرده‌های نقره‌ای خواهد درخشید،