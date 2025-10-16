دادسرا:۱۵ محکوم به قصاص در شهریار با صلح از چوبه دار رهایی یافتند

ناظم الرعایا، درگفتگو با خبرنگار مهر، از آزادی ۱۵ محکوم به قصاص از ابتدای سال جاری تاکنون در سایه صلح و سازش و رضایت اولیای دم خبر داد.
معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهریار در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای برنامههای سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش، اقدامات مؤثری در دادسرای شهریار برای جلب رضایت اولیای دم و اصلاح ذاتالبین انجام شده است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون با تلاشهای انجامشده و با همکاری واحد اجرای احکام، زمینه گذشت و سازش در تعدادی از پروندههای قصاص فراهم شد که طی آن ۱۵ محکوم از چوبه دار رهایی یافته و به آغوش زندگی بازگشتند.
معاون اجرای احکام دادسرای شهریار با اشاره به روند پیگیری این پروندهها خاطرنشان کرد: این دادستانی از طریق برگزاری جلسات متعدد با خانوادههای طرفین، بهرهگیری از ظرفیت خیرین و نهادهای مردمی و تلاش برای ایجاد زمینه تفاهم و گذشت، موفق به تحقق این امر خداپسندانه شده است.
ناظمالرعایا در پایان تأکید کرد: دادسرای عمومی و انقلاب شهریار با جدیت در مسیر ترویج فرهنگ صلح و سازش و بازگشت زندانیان به جامعه گام برمیدارد و این اقدامات همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.
