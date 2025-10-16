  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۸

دادسرا:۱۵ محکوم به قصاص در شهریار با صلح از چوبه دار رهایی یافتند

شهریار- معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهریار از آزادی ۱۵ محکوم به قصاص از ابتدای سال جاری تاکنون در سایه صلح و سازش و رضایت اولیای دم خبر داد.

ناظم الرعایا، درگفتگو با خبرنگار مهر، از آزادی ۱۵ محکوم به قصاص از ابتدای سال جاری تاکنون در سایه صلح و سازش و رضایت اولیای دم خبر داد.

معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهریار در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش، اقدامات مؤثری در دادسرای شهریار برای جلب رضایت اولیای دم و اصلاح ذات‌البین انجام شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون با تلاش‌های انجام‌شده و با همکاری واحد اجرای احکام، زمینه گذشت و سازش در تعدادی از پرونده‌های قصاص فراهم شد که طی آن ۱۵ محکوم از چوبه دار رهایی یافته و به آغوش زندگی بازگشتند.

معاون اجرای احکام دادسرای شهریار با اشاره به روند پیگیری این پرونده‌ها خاطرنشان کرد: این دادستانی از طریق برگزاری جلسات متعدد با خانواده‌های طرفین، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و نهادهای مردمی و تلاش برای ایجاد زمینه تفاهم و گذشت، موفق به تحقق این امر خداپسندانه شده است.

ناظم‌الرعایا در پایان تأکید کرد: دادسرای عمومی و انقلاب شهریار با جدیت در مسیر ترویج فرهنگ صلح و سازش و بازگشت زندانیان به جامعه گام برمی‌دارد و این اقدامات همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.

      چه خبر خوبی هنوزم انسانیت زنده اس👏🏻

