یک محکوم به قصاص پس از ۹ سال در استان هرمزگان به زندگی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهارکرد: یک محکوم به جرم قتل عمد که پس از ۹ سال حبس، منتظر اجرای حکم قصاص بود در نتیجه تلاش سرپرست و قضات اجرای احکام دادسرای مرکز استان هرمزگان، رئیس حوزه قضائی بخش رودخانه و اعضای شورای حل اختلاف زندان بندرعباس و در پی برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش و اعلام رضایت اولیای دم، از مجازات رهایی یافت.

وی افزود: اولیای دم این پرونده، همزمان با هفته وحدت و در آستانه میلاد با سعادت رسول اکرم (ص) با استناد به عفو و رأفت اسلامی، رضایت خود را اعلام نموده و از اجرای حکم قصاص صرف نظر کردند.

قهرمانی تصریح کرد: اشاعه فرهنگ صلح وسازش و اعمال عفو و گذشت یکی از اصول بنیادین در سیره پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم) و فرهنگ اسلامی است که دستگاه قضایی نیز به منظور گسترش آن در سطح جامعه تلاش می‌کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از اعلام رضایت اولیای دم و تلاش و پیگیری معاون اجرای احکام دادسرای مرکز استان هرمزگان، رئیس حوزه قضائی بخش رودخانه، قاضی ناظر زندان، مسئولان زندان بندرعباس و اعضای شورای حل اختلاف برای برقراری صلح و سازش در این پرونده قدردانی کرد.

قهرمانی همچنین با تأکید بر حق شرعی و قانونی اولیای دم در اجرای حکم قصاص، خاطرنشان کرد: اولیای دم در این پرونده با بزرگواری و گذشت و ایثار مثال‌زدنی در پرتو عشق و محبت به پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) و خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) با اعلام گذشت به این زندانی محکوم به قصاص، زندگی دوباره بخشیدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در خاتمه تصریح کرد: در راستای تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر لزوم تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی، کارگروه‌های استانی و شهرستانی پیگیری صلح و سازش در پرونده‌ها قصاص در دستگاه قضایی استان هرمزگان به صورت مستمر در حال فعالیت هستند و اعضای این گروه‌ها ضمن تفکیک، رصد و پایش پرونده‌های قصاص با استفاده از ظرفیت علما، روحانیون، متنفذان و معتمدین محلی و خیرین و نهادهای مردمی به منظور اصلاح ذات البین و ایجاد مصالحه تلاش می‌کنند.