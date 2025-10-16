محدودیت تردد در آزادراه تهران - شمال و جاده چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: براین اساس تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه ۲۵ مهر ماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین از ساعت ۱۳ همان روز تردد وسیله نقلیه از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس ممنوع می‌شود.

کرمی گفت: تردد خودروهایی که قصد سفر به استان مازندران را دارند از ساعت ۱۱ فردا جمعه از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع است.

کرمی افزود: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۵ همان روز با اعلام ماموران پلیس راه در محل به صورت یک طرفه خواهد شد.

وی بیان کرد: اکنون ترافیک در آزادراه تهران - شمال محدوده تونل ۱۸ تا تونل البرز و درادامه در انتهای ازادراه سنگین است.