۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

جاده چالوس یک طرفه شد

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی موقت در جاده چالوس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی موقت در جاده چالوس خبر داد و اعلام کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال به دلیل ترافیک سنگین ممنوع خواهد شد.

سرهنگ محبی در ادامه اظهار داشت: به همین دلیل تردد انواع وسایل نقلیه مسیر جنوب به شمال (آزادراه تهران-شمال و کرج چالوس) از ساعت ۱۷:۰۰ امروز، ۲۶ مهرماه، ممنوع می‌شود.

وی افزود: همچنین به منظور تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی مسیر، از ساعت ۱۹:۰۰ امسیر مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج به صورت یکطرفه خواهد شد. این محدودیت تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی در این ۲ محور ادامه خواهد داشت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با رعایت قوانین و استفاده از مسیرهای جایگزین، همکاری لازم را در کاهش مشکلات ترافیکی داشته باشند و توصیه کرد برای اطلاع از وضعیت لحظه‌ای جاده‌ها از سامانه‌های رسمی پلیس راهور بهره‌گیری کنند.

