زندی: طرح «توقف، حرکت» در آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان اجرا شد

نوید زندی در گفتگو با خبرنگار مهر از اصلاح و مرمت ۳۰ نقطهی آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان خبر داد و اظهار کرد: علاوه بر آن دیگر موارد ایمن سازی و بهسازی از جمله اصلاح و نصب تابلوهای راهنما و هشداری، تسطیح پارکینگها، اصلاح رمپ، مسدودی خروجیهای غیر مجاز، تسطیح و بوته زنی حاشیه جاده، احداث پارک سوار و تسطیح ایستگاههای سلامت و امنیت و رفع نواقص جادهای با پرکردن چالهها و لکه گیری آسفالت به صورت روزانه انجام شد.
وی ابراز کرد: ایمن سازی و بهسازی ۳۰ نقطه آزادراه در آذرماه با تعویض ۹۹ گارد و تعمیر ۱۰۴ پایه، جمع آوری ۲۰ گارد و ۹ پایه، نصب سه عدد سر سپری، تعمیر ۱۱ گارد افتاده در ۳۰ نقطه از آزادراه و کیلومترهای ۱۱۷، ۸۰، ۸۸، ۸، ۹، ۶، ۴، ۵، ۷، ۱۰، ۱۴۵، ۱۴۱، ۱۴۲،۱۳۱، ۲۰، ۷۰ ،۸۳، ۸۸، ۹۳، ۲۳، ۲۴، ۱۵۵، ۹۴، ۱۱۰، ۵۰، ۶۹، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۵ و ۸۰۰ متر قبل از پل جزن و بعد از امامزاده خفر از محور کاشان به اصفهان و بالعکس، اصفهان به نطنز اجرا شد.
مدیرعامل شرکت آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان (سان آرا) تصریح کرد: همچنین عملیات اصلاح تابلوهای هشداری و راهنما از طریق نصب تابلوهای بال کبوتری برای آگاه سازی رانندگان قبل از پل شیراز در محور اصفهان به کاشان، ایمن سازی سر نیوجرسی پیچ رحمت آباد در محور کاشان به اصفهان روبروی هلال احمر و نصب تابلوی کیلومتر مسافت تا اصفهان و نطنز اجرا شد.
وی همچنین تسطیح پارکینگ گردنه نیه، تسطیح و بوته زنی حاشیهی جاده از پل شیراز به سمت اصفهان، تسطیح پارکینگ و بوته زنی حاشیهی جاده محدوده پل شیراز به سمت اصفهان را در آذرماه یادآورشد و گفت: تسطیح پاک سوار قبل از ورودی بادرود، تسطیح و تمیز کردن ایستگاه پلیس کیلومتر ۲۰، پارکینگ ایستگاههای سلامت و امنیت در کیلومترهای ۱۹ و ۱۸، هفت تا و ۱۷ از مجتمع پردیس تا بعد از توان خودرو، تسطیح پارکینگ جدید اول بادرود، ریگلاژ و تسطیح خاکریزی پارک سوار قبل از ورودی بادرود و پهن کردن تراشه داخل پارک سوار بادرود از دیگر عملیاتهای ایمن سازی و بهسازی آزادراه در آذر ماه بود.
زندی افزود: مسدود نمودن خروجی دوربین آنی رو طرق رود، مسدود نمودن دسترسی غیر مجاز معدن سنگ اصفهان کاشان قبل از پارکینگ دوقلو، مسدود نمودن دسترسی غیر مجاز قبل از دوربین آنی رو عوارضی اصفهان، احداث پارک سوار قبل از ورودی بادرود، بهسازی آلاچیق در محور اصفهان به کاشان خرم دشت، بارگیری و حمل تراشه آسفالتهای حاشیه آزادراه به راهدارخانه، گشت زنی و نظافت روزانه جاده توسط و راهداران از دیگر اقدامات ایمن سازی و بهسازی آزادراه بود.
وی همچنین اجرای طرح «توقف، حرکت» شرکت سانآرا در راستای پیشگیری از تصادفات و کاهش خطرات احتمالی کاربران با پذیرایی موکب امیرالمؤمنین علی علیه السلام در عوارضی کاشان به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را تاکید کرد و گفت: شرکت این طرح ترافیکی ایستگاه امنیت و سلامت خود را با هدف انجام مسئولیتها اجتماعی خود در تمام مناسبتهای ملی و ذهبی، اعیاد و ایام موالید و شهادت ائمه اجرا میکند.
به گفته مدیرعامل شرکت آزادراه کاشان-نطنز-اصفهان (سان آرا)، همچنین در حوزه عملکرد وظایف شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان نطنز اصفهان (سانآرا) برای اجرای عملیات رفع نواقص پرکردن چالههای ایجاد شده از طریق لکهگیری با آسفالت گرم و سرد در نقاط مختلف محور به صورت روزانه در آذرماه انجام شده است.
وی اجرای عملیات پاکسازی و نظافت آزادراه به صورت روزانه در محور رفت و برگشت و ایستگاههای امنیت و سلامت آزادراه کاشان نطنز اصفهان را نیز خاطر نشان کرد و گفت: جمع آوری و پاکسازی اضافات اطراف نیوجرسی میانی و حاشیه محور از ضایعات و لاشه لاستیکها، پاکسازی محل تصادفات، پر کردن کیسههای شن و نمک، گشت زنی و حضور مستمر در محور با توجه به حجم ترافیک از دیگر اقدامات عملیاتی شرکت ساخت و نگهداری آزادراه کاشان نطنز اصفهان (سانآرا) در آذرماه بود.
