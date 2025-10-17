  1. استانها
  2. البرز
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

کرمی: تردد وسایل نقلیه در اتوبان شهید همت برقرار شد

کرج- رئیس پلیس راه البرز گفت: اتوبان شهید همت که از پنجشنبه شب گذشته مسدود شده بود اکنون بازگشایی شده و تردد درآن جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی با اشاره به انسداد اتوبان شهید همت از شب گذشته اظهار کرد: این انسداد به دلیل عملیات عمرانی در هر ۲ مسیر رفت و برگشت تهران به کرج و بالعکس صورت گرفته بود.

وی از ترافیک سنگین در آزادراه‌های این استان خبرداد وگفت: اکنون ترافیک درخط جنوبی آزادراه قزوین - کرج حدفاصل مهر ویلا تاپل فردیس دربرخی نقاط سنگین است.

کرمی گفت: همچنین وضعیت ترافیک در خط شمالی آزادراه کرج -قزوین محدوده حصارک تا گلدشت سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به فعالیت سامانه ثبت میانگین سرعت خودروها در آزادراه تهران - کرج - قزوین گفت: این سامانه به صورت شبانه روز فعال بوده و با استفاده از فناوری هوشمند، امکان رصد دقیق سرعت خودروها در فواصل مشخص را فراهم کرده و نقش بازدارنده‌ای در کنترل تخلفات سرعت ایفا می‌کند.

