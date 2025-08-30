  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

انتشار جزییات عملکرد کتابخانه ملی؛

طی یکسال گذشته، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی چه گذشته است؟

طی یکسال گذشته، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی چه گذشته است؟

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی روشنگرانه، به انتشار عملکرد خود از آذر ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی روشنگرانه، به انتشار عملکرد خود از آذر ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ پرداخت. این رویکرد ضمن احترام به مخاطبان و اعضای این کتابخانه از طریق اطلاع رسانی و شفاف سازی، به این افراد کمک می‌کند بدانند چه کارهایی تا کدام مرحله انجام شده و چه بسترهایی برای چه فعالیت‌هایی فراهم شده است.

طی یکسال گذشته، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی چه گذشته است؟

این اینفوگرافی نوعی گزارش عملکرد تصویری این کتابخانه در دوره مدیریت جدید آن، در حوزه‌های همکاریهای فرهنگی دوجانبه و منطقه‌ای؛ مشارکت در مجامع بین المللی، ارتقای دیپلماسی فرهنگی چهره به چهره؛ تعاملات علمی با دانشگاه‌های خارجی؛ رویدادها و آیینهای فرهنگی بین المللی و توسعه مبادله منابع اطلاعاتی است.

کد خبر 6574514
طاهره تهرانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها