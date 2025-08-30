طی یکسال گذشته، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی چه گذشته است؟

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی روشنگرانه، به انتشار عملکرد خود از آذر ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ پرداخت. این رویکرد ضمن احترام به مخاطبان و اعضای این کتابخانه از طریق اطلاع رسانی و شفاف سازی، به این افراد کمک میکند بدانند چه کارهایی تا کدام مرحله انجام شده و چه بسترهایی برای چه فعالیتهایی فراهم شده است.
این اینفوگرافی نوعی گزارش عملکرد تصویری این کتابخانه در دوره مدیریت جدید آن، در حوزههای همکاریهای فرهنگی دوجانبه و منطقهای؛ مشارکت در مجامع بین المللی، ارتقای دیپلماسی فرهنگی چهره به چهره؛ تعاملات علمی با دانشگاههای خارجی؛ رویدادها و آیینهای فرهنگی بین المللی و توسعه مبادله منابع اطلاعاتی است.
