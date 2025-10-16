بسیج همگانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای غلبه بر سرطان پستان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین دارابی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به قرار گرفتن در آستانه آغاز هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا) با شعار «سلامت زنان، پشتوانه تابآوری فردی، خانوادگی و اجتماعی»، از برنامههای گسترده و هدفمند این دانشگاه برای آگاهی بخشی و پیشگیری از سرطان پستان خبر داد و اظهار کرد: سرطان پستان از جمله بیماریهای شایع در میان بانوان استان است،
وی تأکید کرد: خوشبختانه با پیشرفتهای پزشکی و تشخیص بهموقع، این بیماری به خوبی قابل کنترل و درمان است و میتوان از عوارض جدی آن پیشگیری کرد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به برنامههای غربالگری و آموزش همگانی که در دستور کار قرار گرفته، افزود: بر اساس آمارها، تشخیص بهموقع نقش کلیدی در پیشگیری از عوارض سرطان پستان دارد.
وی اضافه کرد: به همین منظور روز یکشنبه ۲۷ مهرماه به موضوع غربالگری، تشخیص زودهنگام و توانمندسازی در برابر سرطان پستان اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: خدمات آموزشی، مشاورهای و غربالگری بهصورت رایگان در تمام ایام سال در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاهها و خانههای بهداشت استان برای زنان میانسال و پرخطر انجام میشود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از بانوان بوشهری، رسانهها و سازمانهای مردمنهاد دعوت کرد تا با مشارکت در برنامههای این هفته، به ویژه در روز غربالگری سرطان پستان، گامی بلند در جهت ساختن فردایی سالم برای خود و خانوادههایشان بردارند.
