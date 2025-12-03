اصغر بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام غربالگری رایگان سرطان پستان در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی این شهرستان خبر داد و افزود: از همه بانوان ۳۰ تا ۶۹ ساله شهرستان دعوت میشود برای انجام غربالگری رایگان به مراکز خدمات جامع سلامت محله خود مراجعه کنند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه بیان کرد: معاینهها توسط ماماهای آموزشدیده انجام میشود و در صورت مشاهده هرگونه توده یا مشکل، فرد برای بررسیهای تخصصی به سطح بالاتر ارجاع خواهد شد.
وی گفت: در همه مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان بررسیهای تشخیص زودهنگام سرطان پستان و سرطان دهانه رحم به صورت رایگان برای بانوان انجام میشود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه با بیان اینکه هرچه سرطان پستان در مراحل اولیه تشخیص داده شود، احتمال موفقیت درمان بهمراتب بیشتر خواهد بود، افزود: تشخیص زودهنگام، کلید حفظ سلامت زنان است.
وی یادآور شد: امروزه سرطان پستان یکی از مهمترین نگرانیهای حوزه سلامت زنان در جهان است، این بیماری با ایجاد سلولهای بدخیم در بافت پستان شکل میگیرد و در اکثر کشورها شایعترین سرطان زنان به شمار میرود. در ایران نیز سرطان پستان در صدر سرطانهای زنان قرار دارد و روند بروز آن رو به افزایش است.
بحرانی با اشاره به اهمیت غربالگری اظهار کرد: انجام منظم غربالگری میتواند ۲۰ تا ۳۰ درصد از مرگومیر ناشی از سرطان پستان را کاهش دهد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه با بیان اینکه سال گذشته هفت هزار و ۵۳۹ نفر از زنان گروه هدف در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مورد معاینه پستان قرار گرفتند، افزود: از این تعداد ۲۶۸ نفر به مراحل بالاتر تشخیصی و درمانی ارجاع شدند.
نظر شما