بحرانی: غربالگری ضامن تشخیص زودهنگام سرطان پستان است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر بحرانی بعد از ظهر یکشنبه با بیان اینکه ماه اکتبر در سطح جهان به عنوان ماه مبارزه با سرطان پستان نامگذاری شده است، گفت: این فرصت ارزشمند، زمینه‌ای برای جلب توجه همگانی به اهمیت پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان به شمار می‌رود و می‌تواند با افزایش سطح آگاهی عمومی، نقش مهمی در کاهش بار بیماری و ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه افزود: شعار امسال «آگاهی از سرطان پستان خودمان بدانیم و دیگران هم آگاه کنیم» به خوبی اهمیت غربالگری را در مورد این سرطان نشان می‌دهد.

بحرانی اظهار کرد: هر ۴۰ دقیقه یک زن در ایران به سرطان سینه مبتلا می‌شود و این آمار تا سال ۲۰۳۰ دو برابر خواهد شد، زنان باید تا ۴۰ سالگی غربالگری‌های دوره‌ای انجام دهند تا بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود.

وی با تأکید بر اینکه خودمراقبتی تنها به معنای معاینه فردی نیست و خودمراقبتی یعنی آگاهی، تصمیم‌گیری درست و استفاده به‌موقع از نظام سلامت است بیان کرد: بررسی، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان یکی از برنامه‌های مهم زنان گروه سنی ۳۰ تا ۶۹ است، بدین منظور با بررسی شرح حال فردی و خانوادگی و انجام معاینات دقیق، زنان که بالقوه در معرض خطر هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند که در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان پستان با هدف ارزیابی و شناسایی این بیمار با فراخوان و ثبت اطلاعات توسط بهورزان و مراقبین سلامت در سطح یک آغاز و با ارجاع به ماما مرکز خدمات جامع سلامت، جهت اخذ شرح حال، انجام معاینه و سایر اقدامات لازم ادامه می‌یابد.

وی خاطر نشان کرد: شبکه بهداشت و درمان ضمن برنامه‌ریزی گسترده، با استفاده از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای خود تلاش می‌کند، اطلاعات درست و کاربردی در مورد این بیماری در اختیار جامعه قرار دهد و زمینه مشارکت بیشتر مردم در ارتقای سلامت فردی و خانوادگی را فراهم سازد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با تأکید بر اینکه پویش سرطان پستان، فرصتی مناسب برای بازنگری در شیوه‌های زندگی و توجه به سلامت زنان است خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش همگانی شاهد کاهش بروز این بیماری در جامعه باشیم.