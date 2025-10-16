تقدیر رئیس سازمان ثبت از پدر امیرمحمد خالقی پس از مهلت به قاتل فرزندش

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، قرار بود حکم قصاص قاتل امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران اجرا شود.

پدر امیرمحمد خالقی به قاتل فرزندش ۲ ماه مهلت داد تا در این مدت ۲ جز از قرآن کریم را حفظ کند.

در پی این اقدام پدر امیرمحمد خالقی، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به واسطه اینکه یکی از برادران امیرمحمد خالقی کارمند سازمان ثبت است، پدر امیرمحمد خالقی را به سازمان ثبت دعوت کرده و با اهدای یک جلد کلام الله مجید از وی به دلیل این اقدام خداپسندانه و مهلت به قاتل فرزند خود برای حفظ قرآن کریم تقدیر و تشکر کرد.