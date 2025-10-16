  1. جامعه
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

تقدیر رئیس سازمان ثبت از پدر امیرمحمد خالقی پس از مهلت به قاتل فرزندش

رئیس سازمان ثبت از پدر امیرمحمد خالقی پس از مهلت دو ماهه به قاتل فرزندش با اهدای قرآن کریم تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، قرار بود حکم قصاص قاتل امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران اجرا شود.

پدر امیرمحمد خالقی به قاتل فرزندش ۲ ماه مهلت داد تا در این مدت ۲ جز از قرآن کریم را حفظ کند.

در پی این اقدام پدر امیرمحمد خالقی، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به واسطه اینکه یکی از برادران امیرمحمد خالقی کارمند سازمان ثبت است، پدر امیرمحمد خالقی را به سازمان ثبت دعوت کرده و با اهدای یک جلد کلام الله مجید از وی به دلیل این اقدام خداپسندانه و مهلت به قاتل فرزند خود برای حفظ قرآن کریم تقدیر و تشکر کرد.

