به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک تجارت، هادی اخلاقی فیض آثار در این مراسم اعلام کرد: بانک تجارت طی سه سال گذشته رویکرد خود را از واسطهگری وجوه به سمت تأمین مالی زنجیرهای (SCF) تغییر داده است و با استفاده از انواع ابزارهای تامین مالی تعهدی و ارائه محصولات جدید شامل کالانو، تامیننو، کسبنو، کشتنو و صنفنو بهمنظور رفع نیازهای مشتریان خود، در حال جایگزینی الگوی سنتی با مدلهای نوین تأمین مالی است.
وی در ادامه افزود: این تغییر رویکرد بهگونهای بوده که در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۸ درصد از تأمین مالی مشتریان بانک تجارت بهصورت تعهدی و در قالب تامین مالی زنجیرهای انجام شده و پیشبینی میشود این رقم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۶۰ درصد افزایش یابد که نشاندهنده تعهد جدی بانک به اجرای این مدل تأمین مالی است.
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به رویکرد جدید وزارت اقتصاد اظهار داشت: سیستم تأمین مالی زنجیرهای (SCF) بانک را قادر میسازد تا مصارف اعتباری را بهطور دقیق رصد کرده و اطمینان حاصل کند که حتی یک ریال از منابع مالی تعریفشده، از مسیر و مقصد مورد نظر منحرف نشود. این قابلیت، کارایی و سلامت فرآیند تخصیص منابع را به میزان چشمگیری افزایش میدهد.
تفاهمنامه سهجانبه «زنجیره ارزش پوشاک» با محوریت بانک تجارت، صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و شرکت بامداد رویان کیان (باروک)، با هدف حمایت از تولیدکنندگان خرد و مشاغل خانگی در صنعت پوشاک و ساماندهی زنجیره تأمین این صنعت به امضا رسید.
