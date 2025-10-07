به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال زنان ایران در هفته پنجم شاهد یکی از حساس‌ترین تقابل‌های فصل خواهد بود؛ جایی که دو نماینده کرمان یعنی گل‌گهر سیرجان و خاتون بم در دربی این استان مقابل هم قرار می‌گیرند. بی شک این دیدار تنها یک بازی معمولی در جدول نیست بلکه مصافی است میان دو تیمی که از ابتدای فصل با عملکردی خیره‌کننده بار دیگر مدعی اصلی قهرمانی لقب گرفته‌اند.

گل‌گهر سیرجان در چهار دیدار گذشته نه‌تنها موفق به ثبت ۸ گل شده بلکه با انسجام مثال‌زدنی در خط دفاعی هیچ گلی دریافت نکرده است. این آمار بیش از هر چیز مرهون درخشش مینا نافعی درون دروازه سرمه‌ای‌پوشان است؛ دروازه‌بانی که با واکنش‌های مطمئن خود مهر تأییدی بر یکی از مستحکم‌ترین خطوط دفاعی لیگ زده است. شاگردان مریم جهان‌نجاتی به‌خوبی نشان داده‌اند که توانایی کنترل ریتم بازی و بسته نگه‌داشتن دروازه برگ برنده آن‌ها در مسابقات سخت خواهد بود.

در سوی دیگر میدان خاتون بم با نمایشی تهاجمی و پرقدرت در خط حمله توانسته نگاه‌ها را به خود جلب کند. این تیم تنها در سه مسابقه ابتدایی موفق به ثبت ۱۹ گل شده و میانگین گلزنی‌ای از خود به جای گذاشته که در فوتبال ایران کم‌سابقه است. هرچند شاگردان خاتون در هفته اخیر برای نخستین بار دروازه‌شان باز شد ولی آمار هجومی آن‌ها باعث شده همچنان عنوان بهترین خط حمله لیگ در اختیار این تیم باقی بماند. ترکیب تجربه و جوانی در ترکیب خاتون انگیزه مضاعفی برای بازیکنان ایجاد کرده تا همچنان در کورس صدرنشینی باقی بمانند.

اکنون فوتبال زنان ایران در آستانه جدالی قرار دارد که برای جدول رده‌بندی اهمیت دارد. دربی کرمان همواره با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود؛ رقابتی که از سال‌های گذشته میان دو تیم شکل گرفته و حالا به اوج رسیده است. هواداران هر دو تیم چشم‌انتظارند ببینند آیا خط دفاعی مستحکم گل‌گهر باز هم شکست‌ناپذیر باقی می‌ماند یا خط آتش خاتون می‌تواند این سد را فرو بریزد.

مونا حمودی بازیکن تیم فوتبال خاتون بم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار حساس این هفته برابر گل‌گهر سیرجان اظهار داشت: دربی همیشه حساسیت خودش را دارد. تیم سیرجان امسال بازیکنان خوبی جذب کرده است ولی ما هم انگیزه بالایی داریم و تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که در این بازی نتیجه مطلوب بگیریم.

وی درخصوص کلید موفقیت خاتون در این دیدار تأکید کرد: مهم‌ترین نکته این است که تمرکز کافی داشته باشیم و وارد حاشیه‌های بازی نشویم. اگر ذهن‌مان را روی زمین فوتبال بگذاریم و با آرامش کارمان را انجام دهیم می‌توانیم به هدفمان برسیم.

این بازیکن با اشاره به اهمیت ویژه دربی کرمان ادامه داد: این دیدار همیشه متفاوت از سایر مسابقات است چرا که هر دو تیم جزو مدعیان اصلی قهرمانی هستند و سال‌های گذشته هم رقابت نزدیکی با هم داشتند. همین مسئله باعث می‌شود این بازی حساس‌تر و هیجان‌انگیزتر از دیدارهای دیگر باشد.

حمودی درباره نقطه قوت تیم حریف نیز اینگونه توضیح داد: سیرجان تیم بسیار خوبی است ولی ما در خاتون تلاش می‌کنیم با تمرکز و استفاده از تجربه بازیکنان‌مان شرایط بازی را مدیریت کنیم. هدف‌مان این است که با ارائه یک عملکرد تیمی منسجم به نتیجه دلخواه برسیم.

بازیکن خاتون بم در پایان سطح آمادگی تیمش را مثبت ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: خوشبختانه از نظر بدنی در شرایط بسیار خوبی قرار داریم. در طول هفته روی برنامه‌های ویژه‌ای کار کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم نتیجه این تلاش‌ها را در بازی این هفته به نمایش بگذاریم.