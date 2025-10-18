مخالفت باشگاه پرسپولیس با انتخاب شیراز برای میزبانی دربی

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور در حالی پیگیری می‌شود که عدم میزبانی ورزشگاه آزادی برای برگزاری بازی‌های مهم باشگاهی و ملی تبدیل به معضل جدی شده است.

همین امر نارضایتی بازیکنان استقلال و پرسپولیس را پس از هر بار بازی در ورزشگاه شهر قدس یا تختی تهران به همراه داشته تا این موضوع، ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع تسریع در ترمیم ورزشگاه آزادی را رقم بزند اما رفت و آمد آنها نیز تأثیر نداشت تا برگزاری بازی‌های مهم نظیر دربی رفت پایتخت بین پرسپولیس و استقلال در شهرهای دیگر مطرح شود.

از این رو صحبت‌هایی پیرامون برگزاری بازی در ورزشگاه پارس شهر شیراز مطرح شد اما فدراسیون فوتبال هرگونه تصمیم گیری در این باره را بر عهده باشگاه پرسپولیس به عنوان میزبان دربی رفت فصل جاری قرار داده است تا آنها در این باره تصمیم گیری کنند.

از قرار معلوم باشگاه پرسپولیس با وجود اصرارهای مکرر برخی نمایندگان مجلس، هیچ تمایلی به برگزاری بازی در شیراز به دلیل دوری از تهران و همچنین عدم مشخص بودن زمان بازی با استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر ندارند.

ضمن اینکه باشگاه پرسپولیس علاقه‌مند به برگزاری بازی در ورزشگاه آزادی تهران داشت اما به دلیل عدم صدور مجوز از شورای تأمین استان و همچنین نبود گزینه‌های مناسب دیگر، فعلاً از هرگونه اعلام ورزشگاه برای میزبانی بازی با استقلال سر باز زده است.

باشگاه پرسپولیس تصمیم دارد پس از دیدار امروز با خیبر خرم آباد نشستی را با وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس برگزار کند و نظر او را نیز در این باره مطلع شود و سپس درباره مکان برگزاری بازی با استقلال در هفته دوازدهم لیگ برتر تصمیم گیری کند.