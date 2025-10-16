به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی-ترویجی مکانیزاسیون در آبزیپروری پیش از ظهر امروز پنجشنبه با حضور بیژن سیدعلیخانی، رئیس گروه مدیریت و ترویج فناوری سازمان شیلات ایران در اهواز برگزار شد. این کارگاه با هدف ارتقای دانش فنی پرورشدهندگان و ترویج فناوریهای نوین در صنعت آبزیپروری برگزار شد.
سیدعلیخانی در این کارگاه با اشاره به کاهش منابع آب شیرین و افزایش جمعیت کشور گفت: برای تأمین پروتئین جامعه، ناگزیر هستیم از شیوههای سنتی فاصله بگیریم و به سمت سیستمهای مدرنتر و صنعتیتر حرکت کنیم.
وی افزود: امروز مهمترین مسئله در بخش آبزیپروری کشور این است که تولیدکنندگان بتوانند با مصرف آب کمتر، تولیدات بیشتری داشته باشند و در عین حال هزینههای مربوط به آب، انرژی و نیروی انسانی را کاهش دهند.
رئیس گروه فناوری شیلات ایران با اشاره به سهم استان خوزستان در تولید آبزیان کشور اظهار کرد: خوزستان حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد تولید آبزیان کشور را به خود اختصاص داده و نقش ویژهای در آینده آبزیپروری دارد. فناوری باید در این استان نقش پررنگتری ایفا کند.
وی با بیان اینکه تولید متراکم مستلزم صرف هزینههای بالاست، گفت: تولید استان عمدتاً شامل ماهیان گرمابی و در سیستمهای نیمهمتراکم انجام میشود. برای افزایش تولید در واحد سطح، باید زیرساختهای صادراتی تسهیل و قوانین حمایتی برای تولیدکنندگان وضع شود.
سیدعلیخانی همچنین بر نقش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در توسعه فناوری تأکید کرد و افزود: دانشگاهها میتوانند با هدایت پایاننامهها و پروژههای پژوهشی به سمت مسائل آبزیپروری، مسیر حرکت پرورشدهندگان بهسوی تکنولوژی را هموار کنند.
وی با اشاره به روند هوشمندسازی مزارع گفت: اگرچه تلاشهایی برای اتوماسیون تجهیزات صورت گرفته، اما اتصال این تجهیزات به نرمافزارهای هوشمند که بتوانند دادهها را تحلیل و ثبت کنند، هنوز در کشور اجرایی نشده است.
وی با تأکید بر اینکه مقاومت در برابر فناوری شکست خورده است، تصریح کرد: گونه غالب پرورشی در خوزستان کپورماهیان هستند که نیاز به تغذیه دستی دارند. استفاده از خوراکپاشهای اتوماتیک میتواند هزینه خوراک را کاهش و ضریب تبدیل غذایی را بهینه کند.
سیدعلیخانی در پایان گفت: استفاده از دستگاههای فتومتر برای سنجش شاخصهایی مانند ازت، فسفر، آمونیاک و نوسان اکسیژن، به پرورشدهندگان کمک میکند تا کنترل کیفی آب را دقیقتر انجام دهند و برنامهریزی تولید را هدفمندتر کنند.
