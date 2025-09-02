  1. استانها
آغاز عملیات ساخت مجتمع ۲ هزار تنی پرورش ماهیان خاویاری در دزفول

دزفول- رئیس اداره شیلات دزفول از آغاز عملیات احداث مجتمع ۲ هزار تنی پرورش ماهیان خاویاری در این شهرستان خبر داد.

بهروز قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظرفیت تولید سالانه این مجتمع ۲ هزار تن گوشت و ۱۰ تن خاویار است و برای ۶۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

وی افزود: مزارع جدید برای کاهش استفاده از زمین و آب و افزایش تولید در واحد سطح در استخرهای بتنی یا پیش ساخته با استفاده از فناوری‌های نوین در پرورش متراکم ماهی استفاده شده است.

رئیس اداره شیلات دزفول عنوان کرد: جو، ذرت، سویا و خوراک آبزیان مورد نیاز کارخانجات تولید خوراک‌آبزیان و مزارع آبزی پروری (برحسب ظرفیت تولید) از طریق سامانه بازارگاه تامین می‌شود.

قوامی ادامه داد: تعداد مزارع پرورش ماهی گرمایی دزفول از هشت واحد به ۱۳ واحد افزایش یافته و از فناوری‌های نوین در استخرهای پیش ساخته و یا بتنی به روش پرورش متراکم استفاده شده است.

رئیس اداره شیلات دزفول درخصوص بازسازی ذخایر آبزیان بیان کرد: در یک سال اخیر، یک میلیون و ۷۲۰ هزار قطعه انواع بچه ماهیان بومی در رودخانه دز با هدف حفظ ذخایر با ارزش ژنتیکی ماهیان بومی و رشد تولید، ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان بومی و بهبود معیشت رونق صنعت گردشگری و ماهیگیری تفریحی رهاسازی شده است.

قوامی یادآور شد: سه هزار و ۸۲ تن ماهی گرمابی در یک سال اخیر در دزفول تولید و پنج میلیون و ۴۴۰ هزار قطعه بچه ماهیان گرمابی و بومی در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی شهرستان تکثیر شده است.

وی گفت: ظرفیت تولید خوراک آبزیان در سه کارخانه خوراک آبزیان از ۲۲ هزار به ٤٢ هزارتن افزایش یافته و چهار هزار و ۶۴ تن خوراک آماده کپور معمولی به کشور عراق صادر شده است.

رئیس شیلات دزفول با بیان اینکه خوراک ماهی از جمله جو، ذرت و سویا از طریق سامانه بازارگاه برحسب ظرفیت تولید و مساحت مفید تامین می‌شود، گفت: ۱۳۰ تن کود اذته و فسفات از مراکز خدمات کشاورزی بین مزارع توزیع شده است.

وی با اشاره به طرح‌های در دست اقدام شیلات با سرمایه گذاری بخش خصوصی افزود: دو واحد فعال پرورش ماهیان خاویاری این شهرستان سالانه ۱۹۶ کیلوگرم خاویار تولید می‌کنند.

قوامی بیان کرد: احداث یک واحد پرورش متراکم ماهیان گرمابی با ظرفیت تولید ۵۵ تن نیز در حال اجرا است.

