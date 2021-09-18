مدافع سابق استقلال سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اشجاری بازیکن پیشین تیم‌های استقلال، سپاهان، ذوب آهن و پاس، به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال سپید رود رشت انتخاب شد.

اشجاری که سابقه صعود با تیم شهرداری آستارا در نقش سرمربی از لیگ دو به لیگ یک را دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر اظهار داشت: سپیدرود و شهر رشت ظرفیت‌های خوبی برای حضور در سطح اول فوتبال ایران دارند که اگر به خوبی از آن استفاده شود می‌توان به تحقق این هدف امیدوار بود.

سرمربی تیم سپیدرود بیان داشت: خوشبختانه باشگاه سپیدرود در سالهای گذشته کارهای خوبی در تیم های پایه داشته و برای همین امروز این تیم پشتوانه خوبی در رده سنی امید دارد و می توان از این ظرفیت و پشتوانه سازی به شکلی شایسته برای تیم سپیدرود استفاده کرد.