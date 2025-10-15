تکریم خانواده شهید محمدحسن نوفرستی؛ شهیدی که از تیزهوشان راهی حوزه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در میان شهدای روحانی خراسان جنوبی، نام «محمدحسن نوفرستی» همچون ستاره‌ای می‌درخشد، جوانی که عاشقانه قبولی در مدرسه تیزهوشان را رها کرد و راه حوزه علمیه را برگزید تا سرانجام با شهادت، سند افتخارش را با خون خود امضا کند. حالا پس از سال‌ها، یادبودش در هیئت‌های زاهدان و دیارش زنده است و برادر کوچکی که در شب شهادتش متولد شد، پرچمدار راه پرفروغ اوست.

شهید «محمدحسن نوفرستی» از شهدای روحانی استان خراسان جنوبی است که مسیر زندگی خود را با انتخاب آگاهانه‌ای تغییر داد. وی که در مدرسه تیزهوشان قبول شده بود، با علاقه و اشتیاق فراوان، تحصیل در این مدرسه را رها کرد و عاشقانه راه حوزه علمیه و طلبگی را در پیش گرفت تا برای خدمت به دین و جامعه در مسیر علم‌آموزی علوم دینی گام بردارد.

طی برنامه‌ای صبح چهارشنبه، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی، مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی به همراه هیئتی، با خانواده شهید روحانی «محمدحسن نوفرستی» دیدار و گفت‌وگو کرد.

یاد شهید و نقش‌آفرینی معنوی در زاهدان

در این دیدار، حجت‌الاسلام «غلامحسین نوفرستی» قائم مقام نماینده ولی فقیه خراسان جنوبی و امام جمعه موقت بیرجند به بیان خاطراتی از نقش‌آفرینی معنوی و فرهنگی این شهید بزرگوار پرداخت.

وی با اشاره به حضورشان در زاهدان در سال‌های ۶۳ و ۶۴، اظهار کرد: با تحقیقی که در مورد وضعیت حوزه‌های علمیه و فعالیت طلاب داشتیم و در آن زمان، زمینه‌ای فراهم شد که ما هفت نفر از دوستان برای ثبت‌نام به حوزه علمیه زاهدان برویم.

حجت‌الاسلام نوفرستی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی شهید نوفرستی، افزود: ایشان در کلاس‌های قرآنی که در مدرسه برگزار می‌شد، از منظم‌ترین و فعال‌ترین افراد بودند و صدای زیبا و تسلط خوبی در مداحی داشتند.

امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: به دلیل همین جایگاه و تأثیرگذاری فرهنگی و معنوی، در ایجاد انسجام و تشکیل هیئت ۱۴ معصوم (ع) در زاهدان نقش مؤثری ایفا کردند. مقدمات این حرکت معنوی را در زاهدان مدیون این شهید بزرگوار هستیم و تواضع ایشان بسیار قابل توجه بود. ن

نوفرستی به تداوم فعالیت‌های معنوی در روستا به همت این خانواده اشاره کرد و گفت: الحمدالله امروز برنامه‌های مذهبی در روستا با همت خانواده ادامه دارد.

وی گفت: این پدر بزرگوار روزهای جمعه را با خواندن سوره یاسین، تا برپایی دعای عهد و نماز جماعت در مسجد جامع و مسجد فاطمه الزهرا (س) در شب‌های جمعه پیگیری می‌کند و همه و همه این فعالیت‌ها باعث پویایی فضای معنوی منطقه شده است. این روحیه انقلابی و ولایی در خانواده ما همیشه وجود داشته که در روستا بسیار مؤثر بوده است.

علاقه به حوزه او را از مدرسه تیزهوشان بازگرداند

«پدر شهید» هم در این دیدار با گرامی‌داشت یاد و خاطره فرزندش، گفت: محمدحسن از بچه‌هایی بود که بسیار به مدرسه علاقه داشت و در مدرسه نمونه زاهدان قبول شد، اما نرفت و گفت: می‌خواهم بروم حوزه. ما هم پذیرفتیم.

وی با بیان خاطراتی از آخرین روزهای زندگی شهید، افزود: بسیار فعال بود. روزی که نوبت آب کشاورزی ما بود، او ۵۰ گالن را به تنهایی برای درختان می‌آورد.

پدر شهید با اشاره به شب شهادت فرزندش، خاطرنشان کرد: در شب شهادتش، برادر کوچکترش به دنیا آمد تا راهش زنده بماند.

این دیدار در راستای تکریم از مقام شامخ شهدای روحانی و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند آنان انجام شد و حجت‌الاسلام سالاری مکی و هیئت همراه، با حضور در منزل این شهید والامقام، با والدین و اعضای خانواده شهید نوفرستی دیدار و گفت‌وگوی صمیمانه‌ای داشتند و چادری را به نشانه تکریم از مقام مادران شهید و تجلیل از مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) به مادر بزرگوار این شهید اهدا کرد.

این هدیه نمادین، پاسداشت سال‌ها صبر و پرورش فرزندی بود که عاشقانه راه حوزه علمیه و شهادت را برگزید، تا تجلی‌بخش پیوند جاودانه بین ایثار مادرانه و شهادت طلبی فرزند باشد.