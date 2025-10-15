«جبهه دختران حاج قاسم» بستری برای تربیت فرماندهان فرهنگی زن

الهه حسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۶ چند هفته بعد از شهادت حاج قاسم جبهه دختران حاج قاسم در کشور تشکیل شد، افزود: هدف از ایجاد این تشکل فرهنگی و اجتماعی تربیت فرماندهان فعال فرهنگی خانم است.

وی بیان کرد: با انجام این کار قرار است خانم‌ها در کنار نقش مادری, همسری و فرزندی که خداوند متعال برای آنها در قرآن کریم مشخص کرده است، نقش فرهنگی و اجتماعی هم در جامعه داشته باشند.

مسئول دختران حاج قاسم خراسان جنوبی که خود دانشجوی ممتاز ترم سوم دانشگاه بیرجند و در رشته ادبیات مشغول تحصیل است، افزود: اعضای جبهه دختران حاج قاسم در ابتدا محدود به فارغ‌التحصیلان مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا بود اما در حال حاضر این محدودیت برداشته شده و شامل همه دختران مدارس دولتی و غیر دولتی و ارگانه‌ها می‌شود.

حسنی با بیان اینکه جبهه دختران حاج قاسم در همه استان‌ها تشکیل شده است، افزود: علاوه بر این در کشورهای دیگر مانند روسیه هم اعضای این جبهه را داریم.

وی با اشاره به برگزاری رویداد سه روزه دختران حاج قاسم در دانشگاه بیرجند، گفت: این رویداد با حضور حدود ۱۵۰ از افراد فعال و تأثیر گذار دختر حاج قاسم از ۱۲ شهرستان خراسان جنوبی از ۱۶ تا ۱۸ مهر ماه برگزار شد.

وی تصریح کرد: در سه روز برگزاری این رویداد فرهنگی و اجتماعی، دختران شرکت کننده در آن با چهار محور اساسی شناسایی ظرفیت‌های موجود چون اقلیم و بوم، طراحی بوم مورد نظر در قالب کار گروهی، اجرای عملیات در مراکز فرهنگی و تفریحی و بازار و ارائه عملیات آشنا شدند.

حسنی با اشاره به اینکه در جبهه دختران حاج قاسم گروه برگزیده و برتر نداریم، افزود: در انجام این گونه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، بحث تربیت از دیگر موارد بیشتر مهم است و تنها برای افزایش انگیزه جوایزی به گروه‌های شرکت کننده در این رویداد داده می‌شود.

مسئول قرارگاه نوجوانی خراسان جنوبی که از چندی پیش این مسئولیت را برعهده گرفته است، بیان کرد: اعزام دختران به کربلا در زمان پیاده روی اربعین یکی از این برنامه‌ها بود که علاوه بر سفر زیارتی، برنامه‌های فرهنگی چون پرده خوانی در موکب‌های بر پا شده را اجرا کردند و اهدای جوایز به کودکان عراقی و زائران آقا امام حسین (ع)، تهیه گزارش‌های خبری و مستند سازی از دیگر برنامه‌های مورد نظر بود.

حسنی، اعزام این دختران به مشهد مقدس در چهل و هشتم و اجرای برنامه‌های فرهنگی چون پرده خوانی و انجام چالش‌های درزمینه رژیم صهیونیستی اسرائیل را از جمله برنامه‌های این سفر زیارتی اعلام کرد.