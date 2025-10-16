  1. استانها
۲۰ پروژه ورزشی در استان البرز به بهره برداری می رسد

کرج - معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان البرز گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی ۲۰ پروژه ورزشی طرح شهید سلیمانی در قالب میدان همدلی در این استان آماده بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید علیزاده با بیان این مطلب اظهار کرد: ساخت کلاس‌های درس تربیت بدنی، چمن مصنوعی و سالن ورزشی از جمله این پروژه‌ها است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش البرز گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش هفت برنامه شاخص در این استان پیش بینی و آماده اجر شد که ا با حضورخانواده های معظم شهدا، مسئولان و فعالان حوزه ورزش دانش آموزی اجرا می‌شود.

وی بیان کرد: همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی از (۲۶ مهرتا ۲ آبان ماه) برنامه‌های متنوع ورزشی و فرهنگی و همچنین آئین افتتاح پروژه‌های ورزشی در البرز به اجرا در می‌آید.

علیزاده گفت: در اولین روز هفته تربیت بدنی و ورزش برنامه افتتاحیه سراسری المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای به صورت همزمان با سراسر کشور با رویکرد ایجاد شادابی و نشاط و برپایی هشت المپیاد نمادین درون مدرسه‌ای در نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان با مشارکت هیات‌های دانش آموزی برنامه ریزی شده و در ۲ هزار و ۲۰۰ مدرسه البرزهم این رویداد مهم انجام می‌شود.

وی ازبرنامه تجلیل از ورزشکاران قهرمان، برپایی نمایشگاه‌های دستاوردهای ورزشی و افتتاح ورزش صبحگاه‌های مدارس به عنوان دیگر برنامه‌های روز اول هفته تربیت بدنی و ورزش در این استان یاد کرد.

علیزاده افتتاحیه کانون‌های ورزشی پهلوان سعید را از اهم برنامه‌های هفته تربیت بدنی در البرز برشمرد و خاطرنشان کرد: در قالب این برنامه شاهد برگزاری جشنواره ورزش‌های بومی محلی روستایی وهمچنین جشنواره و مسابقات ورزشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در مدارس استثنایی استان برگزارمی‌شود.

وی از آغاز مسابقات ورزشی فرهنگیان و رشته‌های همگانی به عنوان برنامه‌های ویژه سومین روز هفته تربیت بدنی و ورزش در استان البرز یاد کرد.

علیزاده ادامه داد: درهفته تربیت بدنی و ورزش نیزشاهد افتتاحیه طرح مهارت‌آموزی درمدارس باهدف توانمندسازی دانش‌آموز ورزشکار برای ادامه مسیر قهرمانی با کمک نهادهای مربوط همچون ورزش و جوانان هستیم چراکه رسالت آموزش و پرورش در بخش شناسایی استعدادهای ورزشی در کف مدارس و نهادهایی چون ورزش و جوانان وظیفه قهرمان‌پروری آنها را بر عهده دارند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش البرزتجلیل از خیران و حامیان ورزش دانش‌آموزی، برگزاری انتخابات انجمن‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای، تجلیل از پیشکسوتان و معلمان تربیت بدنی، برگزاری برنامه‌های دانش‌آموزی دوستدار و حافظ محیط زیست را از جمله برنامه‌های دیگرهفته تربیت بدنی و ورزش در این استان عنوان کرد.

وی یادآورشد: تجلیل از مقام والای شهدا نیزبا اجرای برنامه‌های فرهنگی ورزشی با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین گلباران و زیارت گلزارشهدا و شرکت در نماز جمعه نیز در آموزش و پرورش البرز به مناسبت هفته تربیت بدنی برنامه ریزی شده است.

علیزاده ادامه داد: درآخرین روز هفته تربیت بدنی و ورزش (روز جمعه) نیز افتتاحیه ورزش با خانواده در قالب طرح شهید خرازی به صورت پیاده‌روی خانوادگی با مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: ورزش به عنوان پدیده اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی و بنیادی در زندگی امروز دارد زیرا ورزش رمز سلامت، تندرستی و پویایی است و توسعه آن، ارتقا سلامت عمومی و افزایش روحیه و نشاط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

