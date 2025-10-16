۲۰ پروژه ورزشی در استان البرز به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید علیزاده با بیان این مطلب اظهار کرد: ساخت کلاسهای درس تربیت بدنی، چمن مصنوعی و سالن ورزشی از جمله این پروژهها است.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش البرز گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش هفت برنامه شاخص در این استان پیش بینی و آماده اجر شد که ا با حضورخانواده های معظم شهدا، مسئولان و فعالان حوزه ورزش دانش آموزی اجرا میشود.
وی بیان کرد: همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی از (۲۶ مهرتا ۲ آبان ماه) برنامههای متنوع ورزشی و فرهنگی و همچنین آئین افتتاح پروژههای ورزشی در البرز به اجرا در میآید.
علیزاده گفت: در اولین روز هفته تربیت بدنی و ورزش برنامه افتتاحیه سراسری المپیادهای ورزشی درون مدرسهای به صورت همزمان با سراسر کشور با رویکرد ایجاد شادابی و نشاط و برپایی هشت المپیاد نمادین درون مدرسهای در نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان با مشارکت هیاتهای دانش آموزی برنامه ریزی شده و در ۲ هزار و ۲۰۰ مدرسه البرزهم این رویداد مهم انجام میشود.
وی ازبرنامه تجلیل از ورزشکاران قهرمان، برپایی نمایشگاههای دستاوردهای ورزشی و افتتاح ورزش صبحگاههای مدارس به عنوان دیگر برنامههای روز اول هفته تربیت بدنی و ورزش در این استان یاد کرد.
علیزاده افتتاحیه کانونهای ورزشی پهلوان سعید را از اهم برنامههای هفته تربیت بدنی در البرز برشمرد و خاطرنشان کرد: در قالب این برنامه شاهد برگزاری جشنواره ورزشهای بومی محلی روستایی وهمچنین جشنواره و مسابقات ورزشی دانشآموزان با نیازهای ویژه در مدارس استثنایی استان برگزارمیشود.
وی از آغاز مسابقات ورزشی فرهنگیان و رشتههای همگانی به عنوان برنامههای ویژه سومین روز هفته تربیت بدنی و ورزش در استان البرز یاد کرد.
علیزاده ادامه داد: درهفته تربیت بدنی و ورزش نیزشاهد افتتاحیه طرح مهارتآموزی درمدارس باهدف توانمندسازی دانشآموز ورزشکار برای ادامه مسیر قهرمانی با کمک نهادهای مربوط همچون ورزش و جوانان هستیم چراکه رسالت آموزش و پرورش در بخش شناسایی استعدادهای ورزشی در کف مدارس و نهادهایی چون ورزش و جوانان وظیفه قهرمانپروری آنها را بر عهده دارند.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش البرزتجلیل از خیران و حامیان ورزش دانشآموزی، برگزاری انتخابات انجمنهای ورزشی درونمدرسهای، تجلیل از پیشکسوتان و معلمان تربیت بدنی، برگزاری برنامههای دانشآموزی دوستدار و حافظ محیط زیست را از جمله برنامههای دیگرهفته تربیت بدنی و ورزش در این استان عنوان کرد.
وی یادآورشد: تجلیل از مقام والای شهدا نیزبا اجرای برنامههای فرهنگی ورزشی با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین گلباران و زیارت گلزارشهدا و شرکت در نماز جمعه نیز در آموزش و پرورش البرز به مناسبت هفته تربیت بدنی برنامه ریزی شده است.
علیزاده ادامه داد: درآخرین روز هفته تربیت بدنی و ورزش (روز جمعه) نیز افتتاحیه ورزش با خانواده در قالب طرح شهید خرازی به صورت پیادهروی خانوادگی با مشارکت دانشآموزان و خانوادههای آنان برگزار میشود.
وی تاکید کرد: ورزش به عنوان پدیده اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی و بنیادی در زندگی امروز دارد زیرا ورزش رمز سلامت، تندرستی و پویایی است و توسعه آن، ارتقا سلامت عمومی و افزایش روحیه و نشاط اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
