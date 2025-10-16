به گزارش خبرنگار مهر، شجاع رئیسی، ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن هفته تربیت‌بدنی و سلامت، گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت فعال ادارات آموزش و پرورش سراسر استان، کرمان مجموعه‌ای از فعالیت‌های هدفمند در حوزه تربیت‌بدنی و سلامت در مدارس اجرا خواهد شد.

وی افزود: مراسم افتتاحیه سراسری المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای با حضور بیش از ۵۵۰ دانش‌آموز کرمانی برگزار خواهد شد که نمادی از ظرفیت بالای ورزش دانش‌آموزی در استان است.

وی ادامه داد: نمایشگاه دستاوردهای ورزشی نیز در ادارات آموزش و پرورش استان کرمان برپا خواهد شد تا جلوه‌ای از تلاش‌های مدارس در حوزه تربیت‌بدنی به نمایش گذاشته شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمان، با اشاره به دیگر برنامه‌های این هفته گفت: آئین ورزش آغازین مراسم صبحگاهی مدارس، افتتاح کانون ورزشی "پهلوان سعید" در مجموعه ورزشی سعادت کرمان، و اجرای جشنواره‌های روستایی و عشایری از جمله برنامه‌هایی هستند که با هدف تقویت روحیه نشاط و مشارکت اجتماعی دانش‌آموزان برگزار خواهند شد.

رئیسی، ادامه داد: برگزاری جشنواره و مسابقات ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در مدارس استثنایی، افتتاح مرحله چهارم طرح میدان همدلی، آغاز مسابقات ورزشی فرهنگیان در سطح مناطق و نواحی، و برگزاری رقابت‌های همگانی ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت استان کرمان همچنین از برنامه‌های تجلیل از خیرین، حامیان ورزش دانش‌آموزی، پیشکسوتان و معلمان تربیت‌بدنی خبر داد و افزود: برنامه‌های دانش‌آموزی دوستدار محیط زیست، دیدار با خانواده شهدای معلم تربیت‌بدنی، همایش کوهپیمایی و طبیعت‌گردی و اجرای برنامه‌های فرهنگی‌ورزشی با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیز در این هفته برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت فرهنگیان و دانش‌آموزان در مراسم پرفیض نماز جمعه، جلوه‌ای از پیوند تربیت‌بدنی با ارزش‌های دینی و اجتماعی است و امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها، گام مؤثری در ارتقا سلامت و نشاط در مدارس استان برداشته شود.