شهادت رئیس ستاد مشترک ارتش یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیه ای از شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستاد ارتش یمن خبر داد.
در بیانیه نیروهای مسلح یمن آمده است: شهادت فرمانده جهادی سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری را به مردم یمن تسلیت عرض می کنیم. روح پاک شهید سرلشکر محمد الغماری در حین انجام وظیفه جهادی و دینی خود و به عنوان شهیدی سعادتمند در میان کاروان شهدای بزرگ راه قدس، به آسمان عروج کرد.
این بیانیه می افزاید: آنچه مایه افتخار است و باعث تسلی خاطر امت در تحمل این مصیبت می شود، این است که مسیر قرآنی مملو از رهبران بزرگی مانند شهید الغماری و یاران جهادی و مسئولیتپذیر اوست. پس از شهادت این شهید بزرگ، عملیات نظامی متوقف نشد، موشکها و پهپادها متوقف نشدند و سیستم نظامی تحت تأثیر قرار نگرفت، بلکه با همان سرعت و حتی با شدت و حدت بیشتر علیه دشمن جنایتکار ادامه یافت.
نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: دوره های درگیری با دشمن پایان نیافته است و دشمن صهیونیستی به یاری خداوند متعال، مجازات بازدارنده خود را برای جنایاتی که مرتکب شده، تا آزادسازی قدس و نابودی این رژیم دریافت خواهد کرد. روش والایی که شهدای بزرگ دنبال کردند با شهادت یکی از آنها پایان نمییابد، بلکه مسیری است که نسلهای پیاپی آن را پیموده و قهرمانان، نسل به نسل آن را دنبال میکنند. ما تأکید میکنیم که کاروان بزرگان تا زمانی که زندگی به طور کلی متوقف نشود، متوقف نخواهد شد و خون رهبران شهید، مردانی قوی میآفریند که فداکاری برایشان آسان است و جانشان را ارزانی می دارند.
در بخش دیگری از بیانیه نیروهای مسلح یمن اعلام شد: در این مناسبت بزرگ، ما عهد و پیمان خود را مبنی بر تداوم مسیر و وفاداری به خون شهدای بزرگ تجدید میکنیم. زندگی جهادی شهیدان، که ما آنها را با آن میشناسیم، چراغی روشنگر خواهد بود که راه جهاد و فداکاری را در سفر جهادی ما روشن میکند. ما بر پیمان خود استوار، به وعده خود وفادار و بر عهد خود پایدار خواهیم بود تا زمانی که خداوند پیروزی حتمی را نصیب ملت ما کند.
در پایان این بیانیه آمده است: ما از خداوند یاری میجوییم و از رسول خدا (ص) و خون شهدای بزرگوار رضوان الله علیهم، عزم، فداکاری و پایداری را الهام می گیریم.
