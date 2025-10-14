به گزارش خبرگزاری مهر، عبد الباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله‌ای به بررسی روند آتش بس در جنگ غزه و عوامل رسیدن به این آتش بس پرداخته و نوشت که دلیل واقعی برقراری آتش‌بس در غزه و عقب‌نشینی جزئی ارتش رژیم صهیونیستی از این باریکه را می‌توان در «عبارت طلایی» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در آخرین کنفرانس مطبوعاتی‌اش خلاصه کرد: به نتانیاهو گفتم که اسرائیل نمی‌تواند با تمام جهان که اکنون علیه آن ایستاده است، بجنگد.

در ادامه مقاله عطوان در این زمینه آمده است:

این یک اعتراف آشکار از سوی ترامپ است مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی دیگر قدرتی برای ادامه این جنگ ندارد، و متحدانش در غرب به رهبری آمریکا نیز نمی‌توانند این جنگ را ادامه دهند و از آن در برابر تمام جهان دفاع کنند. جنگ علیه تمام جهان، از نظر سیاسی، نظامی و اقتصادی، مانند جنگ علیه یک گروه مقاومت محاصره شده و گرسنه در منطقه غزه با مساحتی کمتر از ۳۶۵ کیلومتر مربع نیست، که در آن ۲.۵ میلیون نفر انسان زندگی می‌کنند که بیشتر آنها کودکان، زنان و سالمندان هستند.

عطوان در مقاله خود به بررسی عواملی پرداخت که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرش مرحله اول توافق و اجرای سریع آن کرد:

اول: نتانیاهو به زمانی برای نفس کشیدن و تقویت جبهه داخلی سیاسی و نظامی خود پس از خسارات بزرگی که متحمل شد، نیاز دارد.

دوم: تدوین یک استراتژی محکم برای بازپس‌گیری کنترل ترامپ و دولت او، تغییر جهت‌گیری او و تلاش برای تدوین استراتژی جدیدی برای شکستن انزوای بین‌المللی و جلوگیری از اجرای احکام دادگاه کیفری بین‌المللی که او را به عنوان جنایتکار جنگی محکوم کرده است.

سوم: عدم دستیابی به پیروزی در هفت جبهه‌ای که صهیونیست‌ها مدعی جنگ در آن بودند. جبهه یمن برجسته‌ترین این جبهه‌ها بود که صهیونیست‌ها هیچگاه نتوانستند از اصابت موشک‌ها و پهپادهای یمنی‌ها به اراضی اشغالی جلوگیری کنند.

چهارم: شکست حمله به لبنان و خنثی کردن خطر حزب‌الله و خلع سلاح آن.

پنجم: جنبش مقاومت در نوار غزه در دو گروه خود شامل، گردان‌های قسام حماس و گردان‌های قدس وابسته به جهاد اسلامی، همچنان باقی و در حال گسترش است، و تأثیر حملات رژیم صهیونیستی برای تضعیف و از بین بردن آن محدود است.

بعد از برگزاری جشن توسط سران کشورهای دنیا در مصر و پس از بازگشت اسیران اسرائیلی به تل آویو چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا مرحله دوم و سوم این آتش بس وجود خواهد داشت؟ آیا ترامپ پس از ناکامی در کسب جایزه نوبل و تحقق بزرگترین آرزویش، تلاش‌های خود را برای تکمیل روند «صلح» و آتش‌بس ادامه خواهد داد؟ آیا خلع سلاح مقاومت، به عنوان مهم‌ترین خواسته صهیونیست‌ها انجام خواهد شد؟

گردان‌های مقاومت طی روزهای آینده باید هوشیار باشند، زیرا دشمن فریبکار است و رئیس‌جمهور آمریکا بیشترین همدستی را با اشغالگران دارد و ممکن است مرحله دوم یا سومِ توافق، عملاً وجود نداشته باشد. البته این بدان معنا نیست که بحران حل خواهد شد، بلکه پیچیده‌تر خواهد شد و قطعاً مقاومت ادامه خواهد یافت و به کرانه باختری گسترش خواهد یافت و الگوی پشتیبانی یمن در جبهه‌های دیگر تکرار خواهد شد.