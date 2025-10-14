  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۷

وضعیت آتش‌بس غزه پس از مرحله اول توافق؛ صهیونیست‌ها توان جنگ ندارند

وضعیت آتش‌بس غزه پس از مرحله اول توافق؛ صهیونیست‌ها توان جنگ ندارند

یک تحلیلگر مسائل سیاسی به بررسی سناریوی آتش بس در غزه بعد از انجام مرحله اول توافق پرداخت و نوشت که رژیم صهیونیستی دیگر قدرتی برای ادامه جنگ ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبد الباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله‌ای به بررسی روند آتش بس در جنگ غزه و عوامل رسیدن به این آتش بس پرداخته و نوشت که دلیل واقعی برقراری آتش‌بس در غزه و عقب‌نشینی جزئی ارتش رژیم صهیونیستی از این باریکه را می‌توان در «عبارت طلایی» دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در آخرین کنفرانس مطبوعاتی‌اش خلاصه کرد: به نتانیاهو گفتم که اسرائیل نمی‌تواند با تمام جهان که اکنون علیه آن ایستاده است، بجنگد.

در ادامه مقاله عطوان در این زمینه آمده است:

این یک اعتراف آشکار از سوی ترامپ است مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی دیگر قدرتی برای ادامه این جنگ ندارد، و متحدانش در غرب به رهبری آمریکا نیز نمی‌توانند این جنگ را ادامه دهند و از آن در برابر تمام جهان دفاع کنند. جنگ علیه تمام جهان، از نظر سیاسی، نظامی و اقتصادی، مانند جنگ علیه یک گروه مقاومت محاصره شده و گرسنه در منطقه غزه با مساحتی کمتر از ۳۶۵ کیلومتر مربع نیست، که در آن ۲.۵ میلیون نفر انسان زندگی می‌کنند که بیشتر آنها کودکان، زنان و سالمندان هستند.

عطوان در مقاله خود به بررسی عواملی پرداخت که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرش مرحله اول توافق و اجرای سریع آن کرد:

اول: نتانیاهو به زمانی برای نفس کشیدن و تقویت جبهه داخلی سیاسی و نظامی خود پس از خسارات بزرگی که متحمل شد، نیاز دارد.

دوم: تدوین یک استراتژی محکم برای بازپس‌گیری کنترل ترامپ و دولت او، تغییر جهت‌گیری او و تلاش برای تدوین استراتژی جدیدی برای شکستن انزوای بین‌المللی و جلوگیری از اجرای احکام دادگاه کیفری بین‌المللی که او را به عنوان جنایتکار جنگی محکوم کرده است.

سوم: عدم دستیابی به پیروزی در هفت جبهه‌ای که صهیونیست‌ها مدعی جنگ در آن بودند. جبهه یمن برجسته‌ترین این جبهه‌ها بود که صهیونیست‌ها هیچگاه نتوانستند از اصابت موشک‌ها و پهپادهای یمنی‌ها به اراضی اشغالی جلوگیری کنند.

چهارم: شکست حمله به لبنان و خنثی کردن خطر حزب‌الله و خلع سلاح آن.

پنجم: جنبش مقاومت در نوار غزه در دو گروه خود شامل، گردان‌های قسام حماس و گردان‌های قدس وابسته به جهاد اسلامی، همچنان باقی و در حال گسترش است، و تأثیر حملات رژیم صهیونیستی برای تضعیف و از بین بردن آن محدود است.

بعد از برگزاری جشن توسط سران کشورهای دنیا در مصر و پس از بازگشت اسیران اسرائیلی به تل آویو چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا مرحله دوم و سوم این آتش بس وجود خواهد داشت؟ آیا ترامپ پس از ناکامی در کسب جایزه نوبل و تحقق بزرگترین آرزویش، تلاش‌های خود را برای تکمیل روند «صلح» و آتش‌بس ادامه خواهد داد؟ آیا خلع سلاح مقاومت، به عنوان مهم‌ترین خواسته صهیونیست‌ها انجام خواهد شد؟

گردان‌های مقاومت طی روزهای آینده باید هوشیار باشند، زیرا دشمن فریبکار است و رئیس‌جمهور آمریکا بیشترین همدستی را با اشغالگران دارد و ممکن است مرحله دوم یا سومِ توافق، عملاً وجود نداشته باشد. البته این بدان معنا نیست که بحران حل خواهد شد، بلکه پیچیده‌تر خواهد شد و قطعاً مقاومت ادامه خواهد یافت و به کرانه باختری گسترش خواهد یافت و الگوی پشتیبانی یمن در جبهه‌های دیگر تکرار خواهد شد.

کد خبر 6619412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناشناس IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      جای تعجب است.رژیم صهیونیستی وقتی حمله می کنه و بمباران می کنه و مخالفاش را می کشه می گوییم جنایتکار و خونحوار و وحشی هست. وقتی که ادم نمی کشه و جنگ نمی کنه می گوییم خسته شده و توان نداره

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها