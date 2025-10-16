  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

خاموشی موقت برق در برخی محلات جاسک به دلیل اجرای پروژه عمرانی

جاسک - مدیریت برق شهرستان جاسک از اعمال خاموشی موقت برق در روز جمعه ۲۵ مهرماه در تعدادی از محلات این شهر به‌منظور اجرای عملیات اصلاح شبکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مدیریت برق شهرستان جاسک با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای اجرای پروژه آسفالت‌ریزی ورودی شهرک ۳۷ هکتاری جاسک و انجام عملیات اصلاح و جابه‌جایی مسیر عبور شبکه‌های فشار متوسط، خاموشی موقت برق در روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۵ بامداد تا ۹ صبح در برخی محلات این شهر اعمال خواهد شد.


بر اساس این اطلاعیه، مناطق مشمول این خاموشی موقت شامل محلات مقسا، سر ریگ، شریف‌آباد، سرکله، مسکن مهر، کوی ولی‌عصر، ۱۱/۵ هکتاری و پشت دانشگاه پیام نور هستند.

برجعلی، مدیر برق شهرستان جاسک هدف از اجرای این عملیات را افزایش ایمنی شبکه، تسهیل در اجرای پروژه عمرانی و بهبود وضعیت توزیع برق عنوان کرد و از همکاری و شکیبایی شهروندان در زمان انجام این عملیات قدردانی نمود.

    • IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
      اجرای پروژه آسفالت چه ربطی به قطعی برق شهر دارد مسکن ملی بسترش آماده برای آسفالت پس فردا تلفن ، آب به همراه برق قطع می شوند.

