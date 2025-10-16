خاموشی موقت برق در برخی محلات جاسک به دلیل اجرای پروژه عمرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مدیریت برق شهرستان جاسک با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در راستای اجرای پروژه آسفالتریزی ورودی شهرک ۳۷ هکتاری جاسک و انجام عملیات اصلاح و جابهجایی مسیر عبور شبکههای فشار متوسط، خاموشی موقت برق در روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۵ بامداد تا ۹ صبح در برخی محلات این شهر اعمال خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، مناطق مشمول این خاموشی موقت شامل محلات مقسا، سر ریگ، شریفآباد، سرکله، مسکن مهر، کوی ولیعصر، ۱۱/۵ هکتاری و پشت دانشگاه پیام نور هستند.
برجعلی، مدیر برق شهرستان جاسک هدف از اجرای این عملیات را افزایش ایمنی شبکه، تسهیل در اجرای پروژه عمرانی و بهبود وضعیت توزیع برق عنوان کرد و از همکاری و شکیبایی شهروندان در زمان انجام این عملیات قدردانی نمود.
