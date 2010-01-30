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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

روستا‌های بالای 20 خانوار شهرستان جاسک برق دار می شوند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر برق شهرستان جاسک از افتتاح 10 پروژه برق رسانی با اعتبار بالغ بر 29 میلیارد ریال در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: با افتتاح این پروژه‌ ها 18 روستا شامل 128 خانوار در شهرستان جاسک از نعمت برق برخوردار می‌شوند.

مویدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: پروژه برق رسانی تعداد هفت روستای بالای 20 خانوار نیز با اعتبار 90 میلیارد ریال در حال اجراست که پس از اتمام این پروژه ها تا پایان سال جاری بر اساس سر شماری نفوس و مسکن سال 85 تمامی روستاهای بالای 20 خانوار برق دار می‌شوند.

وی گفت: تامین و توسعه برق روستا‌ها اصلاح شبکه فشار متوسط و ضعیف رفع نواسانات و احداث چراغ روشنایی از برنامه‌های این پروژه است.

وی همچنین از کاهش 43 درصدی خاموشی در 10 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: اصلاح و مرمت شبکه ‌های فرسوده و رفع به موقع عیوب از اقداماتی است که در طول سال به صورت مستمر انجام می‌گیرد.

مدیر اداره برق شهرستان جاسک در ادامه صعب العبور بودن راه و پراکندگی جمعیت بسیاری از روستا‌ها را از مشکلات برق رسانی در این منطقه عنوان کرد و گفت: با توجه به رشد جمعیت هر سه ماه یک روستای پایین 10 خانوار در این منطقه ایجاد  می‌شود که به علت اشتغال زمینهای باریک به راه اصلی توسط روستا‌های قبلی معمولا در مناطق دو افتاده و صعب العبور ساکن می‌شوند.

کد مطلب 1026184

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