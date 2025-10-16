بقایی: ایران آماده مساعدت برای کاهش تنش بین پاکستان و افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با ابراز خرسندی از برقراری آتش‌بس بین پاکستان و افغانستان، بر ضرورت شروع فوری گفتگو بین طرفین با هدف کاهش تنش، توقف کامل درگیری و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تاکید بر اهمیت احترام متقابل نسبت به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی هر دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت به منظور حفظ آرامش و کاهش تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان اعلام کرد.

بقایی با ابراز تأسف و نگرانی شدید از آسیب‌دیدن مردم و غیرنظامیان دو کشور از ناحیه درگیری‌های نظامی، بر ضرورت اقدام مؤثر از جمله تقویت همکاری‌های چندجانبه و منطقه‌ای برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید کرد.