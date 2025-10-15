به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: با طالبان (دولت موقت افغانستان) در مورد آتش‌بس موقت ۴۸ ساعته که از ساعت ۶ بعد از ظهر امروز (به وقت محلی) غاز می‌شود، به توافق رسیده‌ایم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: طرف‌های پاکستانی و افغان از طریق گفتگو تلاش‌های صادقانه ای برای یافتن راه حلی برای این درگیری انجام خواهند داد.

نیروهای پاکستان و طالبان افغانستان امروز نیز بار دیگر در منطقه مرزی کُرَم واقع در ایالت خیبرپختونخواه وارد درگیری شدند.

رسانه‌های دولتی پاکستان نیروهای افغان را به شلیک اولیه متهم کرده و مدعی شدند که نیروهای پاکستانی در پاسخ به روی نیروهای افغان آتش گشودند و چندین تانک و پاسگاه مرزی افغانستان را تخریب کردند. دو مقام امنیتی پاکستانی این در گفتگو با آسوشیتدپرس این درگیری را تأیید کردند.

اسلام‌آباد مدعی شده که طالبان بارها پایگاه‌های مرزی پاکستان را هدف قرار داده است.

در سوی مقابل کابل مدعی است که این اقدامات در پاسخ به نقض حریم هوایی و حاکمیت افغانستان صورت گرفت.