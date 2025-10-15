به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری طلوع در حساب کاربری خود در ایکس از موافقت افغانستان با برقراری آتش بس با پاکستان خبر داد.

خبرگزاری طلوع در ایکس نوشت: ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت افغانستان اعلام کرد که به درخواست و تاکید پاکستان، آتش بس میان دو کشور از ساعت ۵:۳۰ عصر امروز چهارشنبه (به وقت محلی) به اجرا گذاشته می‌شود.

سخنگوی دولت موقت افغانستان ادامه داد: افغانستان به نیروهای خود دستور داده است که به آتش‌بس پایبند باشند، مشروط بر اینکه طرف مقابل هیچ گونه تجاوزی انجام ندهد.

الجزیره نیز به نقل از دولت موقت افغانستان اعلام کرد: ما بنا به درخواست و اصرار طرف پاکستانی، امروز ساعت ۵:۳۰ به وقت کابل آتش بس اعلام می‌کنیم.